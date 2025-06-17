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魔鷹單場雙響砲 張肇元延長賽再見安雄鷹勝兄弟

2025/6/17 22:48（6/17 23:01 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹17日在主場高雄澄清湖棒球場迎戰中信兄弟，兩隊鏖戰至延長賽10局，雄鷹隊張肇元（右）敲出中職生涯第3支再見安打助隊以7比6搶勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月17日
中華職棒台鋼雄鷹17日在主場高雄澄清湖棒球場迎戰中信兄弟，兩隊鏖戰至延長賽10局，雄鷹隊張肇元（右）敲出中職生涯第3支再見安打助隊以7比6搶勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月17日
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）台鋼雄鷹隊今天主場迎戰中信兄弟，雄鷹隊洋砲魔鷹單場雙響砲，兩隊鏖戰至延長賽10局，張肇元當英雄，敲出中職生涯第3支再見安打助隊以7比6搶勝，獲選單場最有價值球員。

雄鷹隊今天在澄清湖棒球場迎戰兄弟隊，2局下魔鷹（Steven Moya）陽春砲先馳得點，為個人本季第15轟，1人出局後張肇元二壘打、顏郁軒安打再添1分。

25歲顏郁軒兩度參加中職選秀沒獲得球隊青睞，2022年以自主培訓球員合約加入雄鷹隊，今年初轉正式球員，今天生涯首度升上一軍就先發出賽，打7棒、守一壘。

顏郁軒2局敲出生涯首安、首打點，4局下1人出局後首轟出爐，陽春砲幫助球隊取得3比1領先；雄鷹隊6局下王柏融也開轟，陽春砲幫助球隊再添1分，這也是他本季第2轟、中職生涯第94轟。

兄弟7局上追分，江坤宇、黃韋盛、岳東華接連安打先追1分，2人出局後宋晟睿二壘打，一棒2分幫助球隊超前比數；雄鷹隊8局下靠著魔鷹個人單場第2轟，這支陽春砲再度幫助球隊扳平比數。

兩隊鏖戰至延長賽10局上兄弟隊先拿1分，10局下雄鷹隊靠著吳念庭安打先將比數扳平，2人出局後張肇元再見安當英雄。

張肇元5打數敲出3支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，並獲選單場MVP，他接受主場MVP訪問時表示：「現在很開心、很興奮，怕晚上睡不著。」

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張肇元感謝球迷不離不棄留到最後一刻，大家全力以赴拿下比賽，投手群壓制、打者1分1分追趕，也不忘恭喜顏郁軒首安、首打點、首轟出爐， 笑說：「首打點是我跑回來的、恭喜他。」

雄鷹隊先發投手後勁（Bradin Hagens）比賽開打前出現小插曲，遭中信兄弟教練團抗議釘鞋顏色，雄鷹隊一度想把白色釘鞋塗黑解決，後來還是選擇換一雙釘鞋；後勁沒受到太大影響，先發6局2責失分、無關勝敗，勝投為後援投手林詩翔。（編輯：龍柏安）1140617

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