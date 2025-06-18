麗嬰房活化中國資產 股價連2天飆漲停

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（中央社記者江明晏台北18日電）老字號童裝品牌麗嬰房宣布，為活化中國資產，規劃出售上海麗嬰房公司股權，交易價格折合新台幣15.15億元至17.2億元，麗嬰房連2天股價報喜，今天開盤續攻漲停板鎖住。

老字號童裝品牌麗嬰房日前宣布，為活化中國資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億至4.2億元，折合新台幣15.15億元至17.2億元之間。

上海麗嬰房主要營運項目為位於上海閔行區的辦公大樓，此為麗嬰房在中國的總部。麗嬰房目前已與北京弘毅啟元管理公司，正式簽署上海麗嬰房股權出售合作備忘錄（MOU）。

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受惠資產活化效益挹注，麗嬰房連2天股價報喜，今天開盤續攻漲停板鎖住，漲停價位和市價有約1800張買單排隊。

麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，兩岸店數從1000多家規模一路縮減，截至2024年底，兩岸直營實體通路數為331個，其中台灣185個、中國146個，整體通路數較2023年底減少73個；其中台灣新增1個據點，中國則減少74個；麗嬰房在中國的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。（編輯：楊蘭軒）1140618