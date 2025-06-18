大樹區和山光電案送檢偵辦 高市府要求終止開發

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄大樹區和山太陽光電發電設施案引發爭議，高市副市長林欽榮昨天勘查確認業者重大違規，將移送地檢署偵辦，除5月已要求停工，並要求能源署撤銷許可、終止開發。

高雄大樹區和山太陽光電發電設施案因相關違失遭高雄市政府勒令停工，林欽榮昨天率專案小組，會同水土保持技師至案場現場勘查，經勘查，確認業者的開發涉及不可開發區並造成大面積地表裸露，屬重大違規。

水利局今天新聞稿表示，經水保監督檢查發現滯洪沉砂池未具防洪功效，限期改正而未改正，造成土砂流出基地已致生水土流失，水利局第7度開罰，已依水土保持法第33條共裁罰新台幣108萬元。將移送地檢署偵辦，並除5月已要求停工，要求能源署撤銷許可、終止開發。

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市府強調，市府將報請能源署廢止籌設計畫書，並報請內政部廢止開發計畫書、恢復原土地使用。業者除於不可開發區施工，未依開發原則維持原有的自然地形、地貌，且進行一次性大規模整地，造成大面積地表裸露。

水利局說明，經專案小組會同水土保持技師現勘，業者未依核定水土保持計畫施工情節重大，將依水土保持計畫審核監督辦法第31條第1項第1款規定，廢止該水土保持計畫施工許可證，嚴格要求業者立即完成違規善後裸露處恢復植生原況及施作必要的滯洪、沉砂及防災設施。（編輯：李淑華）1140618