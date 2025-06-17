加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
以伊衝突加劇川普敦促立即撤離 德黑蘭出現逃難潮
首頁 / 運動

陳鵬宇不敵亞塞拜然好手 柔道世錦賽止步16強

2025/6/17 22:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）在匈牙利布達佩斯舉行的世界柔道錦標賽，台灣好手陳鵬宇在男子90公斤16強不敵世界第5的亞塞拜然好手哈吉耶夫，僅差1步就有機會挑戰獎牌。

現年21歲的陳鵬宇，去年11月在香港亞洲柔道公開賽獲得男子90公斤金牌，目前世界排名90名，他在今年世錦賽首輪輪空，32強對上世界排名第31的美國選手珍（John Jayne）。

陳鵬宇和對手正規4分鐘打成平手，進入黃金驟死賽，比賽進行到6分25秒時，陳鵬宇順利以「一本勝（IPPON）」過關，順利挺進16強。

只可惜接下來遇到實力堅強的哈吉耶夫（Eljan Hajiyev），陳鵬宇僅抵抗1分33秒，就遭到對方「一本勝（IPPON）」而落敗，無緣挺進8強。

依照柔道賽制，只要闖進8強，就算落敗也有復活賽可打，還能有爭奪銅牌的機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外台灣柔道女將廖宇蓉今天在女子70公斤級同樣首輪輪空，接著32強對上烏茲別克選手瑞索克柏蒂耶娃（Khurshida Razzokberdieva），雙方鏖戰到正規賽4分鐘最後讀秒階段，廖宇蓉才被對手取得一次半勝而落敗。

現年26歲的廖宇蓉，曾在3月初的塔什干大滿貫賽，從8強落入敗部，但最後卻靠復活賽取得銅牌，成為台灣史上繼連珍羚、楊勇緯後，第3名站上大滿貫賽事頒獎台的選手。（編輯：龍柏安）1140617

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：