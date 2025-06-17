陳鵬宇不敵亞塞拜然好手 柔道世錦賽止步16強

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（中央社記者黎建忠台北17日電）在匈牙利布達佩斯舉行的世界柔道錦標賽，台灣好手陳鵬宇在男子90公斤16強不敵世界第5的亞塞拜然好手哈吉耶夫，僅差1步就有機會挑戰獎牌。

現年21歲的陳鵬宇，去年11月在香港亞洲柔道公開賽獲得男子90公斤金牌，目前世界排名90名，他在今年世錦賽首輪輪空，32強對上世界排名第31的美國選手珍（John Jayne）。

陳鵬宇和對手正規4分鐘打成平手，進入黃金驟死賽，比賽進行到6分25秒時，陳鵬宇順利以「一本勝（IPPON）」過關，順利挺進16強。

只可惜接下來遇到實力堅強的哈吉耶夫（Eljan Hajiyev），陳鵬宇僅抵抗1分33秒，就遭到對方「一本勝（IPPON）」而落敗，無緣挺進8強。

依照柔道賽制，只要闖進8強，就算落敗也有復活賽可打，還能有爭奪銅牌的機會。

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另外台灣柔道女將廖宇蓉今天在女子70公斤級同樣首輪輪空，接著32強對上烏茲別克選手瑞索克柏蒂耶娃（Khurshida Razzokberdieva），雙方鏖戰到正規賽4分鐘最後讀秒階段，廖宇蓉才被對手取得一次半勝而落敗。

現年26歲的廖宇蓉，曾在3月初的塔什干大滿貫賽，從8強落入敗部，但最後卻靠復活賽取得銅牌，成為台灣史上繼連珍羚、楊勇緯後，第3名站上大滿貫賽事頒獎台的選手。（編輯：龍柏安）1140617