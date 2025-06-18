防弊革新 台中市6月起違規停車逕行舉發電子化

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）為確保執法公正與預防不當行為，台中市警察局今天公布，自6月起全面推行「違規停車逕行舉發電子化」，警政廉潔效能及交通執法效率雙重升級，成為防弊革新的關鍵一環。

市警局說明，「違規停車逕行舉發電子化」具有3大優勢，第1點即時留痕、全面記錄，所有舉發案件皆透過警用行動載具M-police建檔，拍照並即時上傳至系統，避免事後竄改與人為刪除，且有效減少紙本錯漏。

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警方指出，其次可杜絕貪瀆、保障警譽，電子舉發流程透明化，將警察執法行為全程納入數位管理紀錄，杜絕任何不當行為，捍衛廉潔形象。第3點提升效率、利民便警，電子舉發從製單、存檔到資料回報，不僅減少行政作業時間，更加速違規案件處理流程，即時排除交通壅塞，交通執法效率大幅提升。

警方表示，目前內政部警政署已請各縣市政府警察局全面導入電子舉發制度，違規停車逕行舉發資料透過警用行動載具M-police連線監理資料自動比對，相片紀錄同步存檔，大幅提高交通執法的可信度與處理效能。（編輯：李淑華）1140618