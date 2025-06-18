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逢甲大學機電系補辦畢業典禮 20日晚如期舉辦

2025/6/18 12:30
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）逢甲大學機電系畢業典禮6日舉辦時因校園性平事件雙方當事人都出席，臨時取消，校方今天表示，20日晚將補辦畢業典禮，擬出席的畢業生及親友需先報名，當天採實名制進場。

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系6日舉辦畢業典禮，因性平事件的雙方當事人同時出現，使得畢典延誤約2小時，最後還是取消，讓其餘學生備感錯愕。逢甲大學事後發布聲明稿，對受影響畢業生以及到場親友表達遺憾與歉意，並訂於6月20日補辦典禮。

對於機電系發生的性平事件，校方指出，依據教育部有關校園性平事件的規定，目前性平案件仍然處理當中，基於保密原則，處理過程不會對外公開。

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對於性平事件兩造雙方是否會登記出席6月20日的畢業典禮，逢甲校方表示，依性別平等教育法規定，不便透露相關資訊，但保證畢業典禮會如期舉辦。

至於20日晚上的補辦畢業典禮，校方表示，補辦的畢業典禮將於20日晚上6時30分起在人言大樓啟垣廳舉辦，當晚採實名制進場，已事先請要參加的畢業生及親友報名，屆時才能進場出席畢業典禮，這場典禮將如期如質舉行。（編輯：陳清芳）1140618

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