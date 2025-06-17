李玉璽新戲伴未婚妻面對焦慮 對愛情不長久改觀

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員李玉璽在電視電影「慶祝」和李沐將步入婚姻，面對未婚妻的婚前焦慮，他溫柔陪伴對方找答案。戲外李玉璽曾覺得愛情不會長久，演出後發現，或許愛情也會有個浪漫的結果。

「慶祝」改編自精神科醫師鄧惠文著作「婚內失戀」系列，探討女性自我覺醒與關係中的價值認定。李玉璽在劇中飾演李沐的「準新郎」，以溫柔又貼近現代伴侶的樣貌詮釋角色。

李玉璽透過新聞稿分享，「去年在『婚內失戀』舞台劇收穫非常多，無論是工作或感情價值觀都有許多成長，深信此次也一定會帶給我新的想法。」

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去年李玉璽突破自我演出「婚內失戀」舞台劇，今年再度走進「婚內失戀宇宙」接演「慶祝」。他表示，自己原本曾認為愛情無法長久，因為接觸這系列作品而重新定義婚姻與愛情，「結婚這件事本身就是一件浪漫的事，既然選擇了，就應該相信它有可能會有浪漫的結局。對我來說，愛情是一個奇蹟。」

李玉璽透露，自己不排斥女性有事業心，「我欣賞有目標的女性。」他也推薦這部作品給仍相信愛、渴望靠近彼此的觀眾，「其實愛可以很複雜也可以很精緻。當你願意重新理解對方在想什麼，也許就能解開那一個一個的心結。」（編輯：張雅淨）1140617