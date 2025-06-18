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台積電翻紅助攻 台股盤中漲逾150點

2025/6/18 11:39
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（中央社記者江明晏台北18日電）美股指數期貨翻紅，台股今天開低走高，早盤跌約百點，下探22100點附近，盤中漲逾150點，重返年線，指數至22370點之上。權值股小漲，台積電翻紅漲10元，至1055元，記憶體、重電等題材股雀躍。

台股今天以22135.83點開低，早盤下探22104.68點，下跌逾百點，盤中最高至22370.25點，已在年線22900點之上。

11時35分左右，加權指數上漲107.79點，為22319.38點，漲幅0.48%；電子股漲0.46%、金融股上揚0.29%，櫃買指數漲0.42%。

觀察權值股，台積電早盤由黑翻紅，盤中上漲10元，至1055元，漲幅0.96%，鴻海小漲、聯發科平盤。

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