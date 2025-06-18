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5億高中生案一審判婚姻無效 若定讞夏男將失遺產繼承資格
首頁 / 社會

涉造假連署 基隆市議員罷免案領銜人20萬元交保

2025/6/18 16:28
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（中央社記者沈如峰基隆18日電）基隆檢方偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，其中罷免鄭文婷案領銜人紀文荃等5人先後遭羈押。紀文荃日前向法院聲請交保，法院昨晚裁定新台幣20萬元交保，並限制住居。

本案中，檢調於今年4月發動首波搜索，約談相關人到案接受偵訊，紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、因涉犯個人資料保護法、行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大，基隆地檢署之後向基隆地方法院聲請羈押獲准。

此外，基隆市政府前民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統查個資助罷免，也已遭羈押禁見。

基隆檢調5月再度發動搜索，時任國民黨基隆市黨部主委吳國勝、罷免張之豪案領銜人游正義，也先後因嫌疑重大，都遭羈押禁見。另，包含國民黨基隆市李姓區黨部主任等多名被告，分別以3萬元到15萬元交保。

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紀文荃在羈押期滿2個月前夕，委任律師日前向法院聲請交保，法官經徵詢承辦檢察官意見後，昨天晚間裁定紀文荃20萬元交保，並限制住居，也成為目前在押5名被告中，首名獲交保的被告。

據了解，檢方在偵辦紀文荃涉案方面已清查告一段落，且已鞏固涉案情節，因此同意他交保，但明確告知他之後不得與其他獲交保在外的共犯被告或證人碰面，甚至串證。（編輯：方沛清）1140618

紀文荃
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