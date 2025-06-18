屏東縣府召開監督核安會議 決議反對核三重啟

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東縣府昨天召開今年第1次「監督核能安全會議」定期會議，針對核三廠除役進程及近日「核三重啟公投案」進行討論；專家普遍對重啟表憂慮，會議決議反對核三重啟。

屏東縣政府消防局今天發布新聞稿表示，縣府民國114年第1次「監督核能安全會議」定期會議，針對核三廠除役進程及「核三重啟公投案」討論；縣長周春米邀集核能、環保、災防、水資源等領域專家學者，討論內容包含核能安全、核廢料管理、土地利用與政策法制。

屏東縣消防局表示，與會專家普遍對核三重啟表示憂慮，並認為核三廠設備已老舊，延役不僅增加營運風險，更違背全台推動多年非核政策；有專家指出，核三廠位於地震帶鄰近地區，除役規劃應排除政治變數，以安全為最高原則。

屏東縣消防局指出，多名學者專家強調，地方政府與居民已承擔核三風險40餘年，除役是社會共識與民主程序成果，突如其來的公投，是對程序正義與地方權益挑戰；專家也強調，除役過程中應強化資訊公開，台電與核能安全主管機關應主動對外說明進度與監測結果，以避免民眾誤解與恐慌。

針對今年3月6日核三廠冷卻水塔火警，屏東縣消防局指出，專家建議應強化動火作業管理機制，導入AI與智慧監控技術，提升事故預警與應變效率；針對核廢料儲存與深水池耐震問題，與會者也呼籲台電提出更完整說明與管理對策。

屏東縣消防局提及，會中也建議，除役後土地再利用應早期規劃，優先考量對地方有利綠能、生態或公益用途，作為屏東產業轉型契機。

各委員最終於此次會議決議三重點，一、為明確反對核三重啟，並彙整歷年核安監督及事故資料對外說明；二、要求台電針對深水池安全2週內提出書面說明；三、督促台電研究AI於核廢料處理應用可行性。

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周春米表示，屏東的未來不能再背負不確定核安風險，除役不是結束，而是開始新的地方發展契機；會持續與中央監督單位合作，站穩地方發展與居民安全立場，守護屏東永續與安定。

縣府指出，與會者包含美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維、屏東科技大學名譽教授丁澈士、屏東科技大學土木工程系教授葉一隆、綠色公民行動聯盟理事長賴偉傑、成功大學地球科學系副教授林冠瑋等人。（編輯：陳仁華）1140618