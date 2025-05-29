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核三重啟公投屏議員批笑話 環保局：不能只針對屏東

2025/5/29 15:29（5/29 15:51 更新）
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立法院日前通過核三重啟公投，中央選舉委員會宣布成案，將於8月23日投票。民進黨屏東縣議員洪明江（左）29日在議會質詢環保局長顏幸苑（右）對核三廠重啟公投的看法。（截自屏東縣議會網站）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月29日
立法院日前通過核三重啟公投，中央選舉委員會宣布成案，將於8月23日投票。民進黨屏東縣議員洪明江（左）29日在議會質詢環保局長顏幸苑（右）對核三廠重啟公投的看法。（截自屏東縣議會網站）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月29日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）核三重啟公投成案，距投開票日約3個月，民進黨屏東縣議員洪明江今天批評，立法院決議是低級笑話；屏東縣環保局長顏幸苑附和表示，核電重啟不能只針對屏東。

立法院日前通過核三重啟公投，中央選舉委員會成案，訂於8月23日投開票；洪明江今天議會質詢，詢問環保局對核三廠重啟公投看法。

洪明江表示，程序沒有完整，立法院就草率通過要公投，此決議是低級笑話。屏東縣民雖距核三廠最近，對於核三造成土地等污染仍無感，恆春居民有支持延役，環保局有責任出聲，讓民眾知道是生命、生存權重要，還是補助、回饋重要。

洪明江說，剩3個月要全國全投，不是屏東縣民而已，屏東縣民面對延役戰爭，「要上戰場了」，環保局要統計核三廠運作至今，對土地有何影響，否則，如何遊說全國人民投下反對票？

顏幸苑答詢中認同洪明江，她說，「公投核三廠是最大的笑話」，核電重啟應是要全國核電一起討論，不能只針對屏東。

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顏幸苑說明，核三廠1號機組去年除役，2號機今年5月17日停止運轉。至於有沒有除役，因為除役環評還未經環保署通過，且除役環評有提要進入2階環評，台電指出今年7月才送出，核三廠要除役或延役需要核安委員會同意，台電要提出並經過經濟部；個人看法是程序一定要正當、經過專業評估，且要核安委員會專業評估，要安全無虞才可以。

顏幸苑說，依據環保法令，環保局可管理非游離輻射，即微波爐等，依環境部規定，游離輻射環保局不能管；核三廠能管部分是溫排水，過去確實有溫排水問題，這幾年檢測則都沒問題，會針對空氣、水、廢棄物等影響作統計。（編輯：陳仁華）1140529

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