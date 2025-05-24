核三重啟公投 周春米：太倉促也太草率

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣長周春米今天談及核三重啟公民投票時表示，中國國民黨與台灣民眾黨聯手通過提案，太倉促也太草率，請尊重屏東人，「除役了還要走回頭路嗎？」

中央選舉委員會議昨天審議立法院函送台灣電力股份有限公司第三核能發電廠重啟公投，確定成案，8月23日投、開票。

核三位於屏東恆春鎮，周春米上午出席屏東縣政府舉辦的親子活動後，接受媒體聯訪表示，核三除役是政府及社會準備且等待已久的重要關鍵時刻，兩黨卻聯手通過公投案及修核子反應器設施管制法，太倉促也太草率，須更多討論及程序正義。

她說，台灣好不容易走到民主及自由，不能倒退，大家要學會討論與尊重，也請尊重屏東人，在超過40年核三影響及威脅下，「除役了還要走回頭路嗎？」

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「公投好啊」，國民黨籍恆春鎮長尤史經告訴中央社記者，讓全民決定，否則吵吵鬧鬧、沒完沒了，他依然支持延役，支持國家電力需求，回饋金也能兼顧社會福利運行。

蔡姓恆春鎮民說，既有重啟公投，就不該只針對核三，全台核電廠都應納入討論。（編輯：李明宗）1140524