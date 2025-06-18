野柳石光夜訪女王6/28登場 打造變裝盛宴

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（中央社記者王鴻國新北18日電）「野柳石光夜訪女王」活動邁入第7年，今年6月28日登場，聚焦野柳地質公園地景特色並首納女王頭區，以「心目中的女王頭」為主題，打造野柳女王獨有的變裝盛宴。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，「2025野柳石光夜訪女王」活動將於6月28日至7月13日，每晚6時30分至9時於野柳地質公園登場。

北觀處表示，「野柳石光夜訪女王」活動邁入第7年，今年活動以「地質景觀美學」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景。

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北觀處表示，今年活動一大亮點為女王頭區「嬌點盛會-女王變裝秀」首次融入藝術創作，以「心目中的女王頭」為主題，邀集藝術家及在地國中小學生揮灑創意，以畫筆描繪對女王的想像與情感連結，為野柳地質公園注入全新藝術活力，打造野柳女王獨有的變裝盛宴。

北觀處表示，今年燈區包括入口區「奇光異彩」迎賓長廊，仿真區「光影盛會」、俏皮公主區「海洋盛會」、岩壁區「探索盛會」、儷影湖區「儷影盛會」到「嬌點盛會」女王壓軸登場，百幅創意十足的藝術作品，為女王換上百變姿態，時而俏皮，時而優雅，每一瞬都讓人目不轉睛，為這趟光影之旅劃下完美的句點。（編輯：李錫璋）1140618