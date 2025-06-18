校園好聲音報名20日截止 要讓台東學生唱出愛與自信

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣政府舉辦的「台東校園好聲音」學生歌唱比賽，初賽開放報名時間至20日，即將截止；縣府歡迎台東縣各級學校學生踴躍參加，用歌聲唱出對夢想的堅持與感動。

台東縣政府教育處今天發布新聞稿表示，今年校園好聲音歌唱比賽以「為愛而唱」為主題，鼓勵學生透過歌聲表達對家人、朋友、師長及身邊人事物的關懷與感謝，傳遞溫暖、凝聚人心。

比賽僅開放個人獨唱報名，組別分為國小一至三年級組、國小四至六年級組、國中組、高中職組及大專院校組，讓各年齡層學生都能依據自身年級展現自我風采。

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教育處長蔡美瑤表示，「校園好聲音」不只是比賽，更是一個培養學生自信、勇氣與舞台魅力的契機，期盼更多年輕聲音能透過這個平台被聽見、被看見。

蔡美瑤表示，初賽報名時間開放至20日，即將截止，歡迎台東縣各級學校學生踴躍參加，用歌聲唱出對夢想的堅持與感動。（編輯：陳仁華）1140618