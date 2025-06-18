加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
5億高中生案一審判婚姻無效 若定讞夏男將失遺產繼承資格
首頁 / 地方

校園好聲音報名20日截止 要讓台東學生唱出愛與自信

2025/6/18 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣政府舉辦的「台東校園好聲音」學生歌唱比賽，初賽開放報名時間至20日，即將截止；縣府歡迎台東縣各級學校學生踴躍參加，用歌聲唱出對夢想的堅持與感動。

台東縣政府教育處今天發布新聞稿表示，今年校園好聲音歌唱比賽以「為愛而唱」為主題，鼓勵學生透過歌聲表達對家人、朋友、師長及身邊人事物的關懷與感謝，傳遞溫暖、凝聚人心。

比賽僅開放個人獨唱報名，組別分為國小一至三年級組、國小四至六年級組、國中組、高中職組及大專院校組，讓各年齡層學生都能依據自身年級展現自我風采。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育處長蔡美瑤表示，「校園好聲音」不只是比賽，更是一個培養學生自信、勇氣與舞台魅力的契機，期盼更多年輕聲音能透過這個平台被聽見、被看見。

蔡美瑤表示，初賽報名時間開放至20日，即將截止，歡迎台東縣各級學校學生踴躍參加，用歌聲唱出對夢想的堅持與感動。（編輯：陳仁華）1140618

#台東縣
#台東縣政府教育處
#蔡美瑤
蔡美瑤
國中會考台東45生獲5A以上 3偏鄉生表現佳爭取下屆台東議長 資深議員張國洲：義不容辭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：