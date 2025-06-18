黃國昌：廢除監察院刻不容緩 賴總統應表態

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民眾黨主席黃國昌今天表示，廢除監察院刻不容緩，民眾黨履行創黨主席柯文哲在競選總統時的政見，提案成立修憲委員會、廢除監察院，呼籲曾經主張廢監察院的總統賴清德清楚表態。

民眾黨今天召開中央委員會，與會者討論「廢除監察院」及「國安簡報」兩個議題，民眾黨會後透過新聞稿轉述黃國昌談話。

黃國昌指出，賴總統擔任台南市長時，曾公開宣示「台灣的監察院這幾10年來該辦的不辦，反而成為政治的打手，國人已經無法再支持這樣的機關」、「一定要廢掉監察院這個憲政怪獸」，如今廢除監察院刻不容緩，請曾經大聲疾呼廢除監察院的民進黨主席賴清德，清楚表明態度與立場。

另外，談及國安簡報破局，黃國昌說明，民眾黨昨天以4點聲明清楚表達立場，令人遺憾的是，當民眾黨敞開大門，期盼能針對國內外重要的情勢討論時，卻看到總統府惱羞成怒，透過發言人系統指責因為民眾黨破局，甚至造謠民眾黨「沒有回電話」，對此要表達強烈譴責與抗議。

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民眾黨強調，總統府秘書長潘孟安致電民眾黨秘書長周榆修時，皆是「布達、告知」，沒有要給民眾黨表示任何意見的機會，甚至在總統府公布國安簡報會議流程給媒體後，潘孟安才第三次致電周榆修，電話中更表明「這通電話是補的」。

黃國昌抨擊，今天會走到這步，完全就是賴總統及府方人士所造成，總統府在安排會面過程，從議題設定、會面形式乃至於幕僚溝通聯繫作業，倉促草率、充滿政治算計，沒有深切反省，反而在事後惱羞成怒，惡意攻擊民眾黨，對此表達嚴正譴責與抗議。（編輯：張若瑤）1140618