竹市綠藍白議員為標語擺放口角 議事癱瘓半小時

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市議會今天進行市政總質詢，民進黨團於質詢時要求國民黨團撤下「反罷免」手舉牌，引發雙方口角，議會一度癱瘓約30分鐘，最後主席裁定清理標語牌，議事才正常進行。

竹市議會民進黨團昨天質詢時，於代理市長邱臣遠座位前擺放「同意罷免」標語，遭官員收起，引發議員不滿，爆發激烈口角。然而，手舉牌標語擺放爭議未停歇，今天又上演綠藍白議員大戰。

今天上午11時至12時輪由民進黨議員劉崇顯、林盈徹質詢時，民進黨採黨團共同質詢，議員陳建名要求撤除國民黨議員座位上，會出現在他質詢直播畫面中的反罷免標語。

此舉引發國民黨議員吳旭豐回嗆，「我們在質詢的時候你們也擺著啊」。國民黨團總召陳慶齡也說，「我們自己的位置，為什麼不能放？」

陳建名高喊，「主席，我要暫停時間，議事組有聽到嗎？把時間還給我們」，並強調他不希望在質詢直播畫面裡出現相關「反罷免」標語。

議會現場一度混亂，議會代理主席、無黨籍議員陳啓源先制止雙方不要吵架，質詢的時間會還給民進黨團，但希望彼此尊重。隨後指示議事組清理標語牌，在議事中斷近半小時後，才恢復正常質詢。

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陳建名會後接受媒體訪問表示，國民黨跟民眾黨用人數優勢在議場裡放滿看板跟標語，民進黨團認為議會應該要中立。

陳慶齡接受聯訪指出，民進黨議員今天拿著標語坐在質詢中的國民黨議員後方，國民黨議員質詢完畢後就把標語放到自己座位上，換民進黨議員質詢時卻抗議藍營放牌子，「根本是綠能，其它人都不能」。（編輯：林恕暉）1140618