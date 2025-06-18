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墾丁暑假首週訂房率5成 較113年同期少1成

2025/6/18 15:26
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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）有業者反映墾丁暑假首週訂房率僅約5成，較去年同期少1成。屏東縣民宿協會表示，近年國內旅客普遍較晚規劃；縣府則以住宿抽獎、推「風域半島」品牌拉抬觀光。

一家星級飯店業者告訴媒體，暑假首週訂房率僅約5成，較去年少1成多。對此，屏東縣民宿協會理事長余松華接受中央社記者電訪表示，首週訂房表現主要是因旅遊規劃模式改變，現在國旅旅客通常出遊前2至3天才開始規劃相關行程，或是根本不規劃，走到哪、玩到哪，所以訂房率較晚成長。

余松華表示，墾丁擁有豐富海洋、水上活動資源，恆春半島沙灘景觀也在改善中，縣府更將在暑假推出「屏東海口祭」，7月於車城海口港連2週推出音樂派對，為遊客呈現全新風域半島面貌。

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屏東縣政府交通旅遊處表示，今年是恆春建城150週年，已推出系列活動，並搭配「恆春旅遊購GO節」住宿抽獎活動，帶動旅遊熱度。針對落山風風景區打造「風域半島」品牌，結合自然景觀與深度導覽，吸引遊客探索恆春半島多元面貌，為墾丁注入長期活力。

交旅處指出，旅遊型態改變，加上國人熱衷出國旅遊，造成國旅市場減縮。據統計造訪屏東縣遊客數並未減少，不過因為屏東景點增加，像是勝利星村、屏菸1936文化基地、潮州鐵道園區等，不像以往只有墾丁一枝獨秀，遊客分散到各景點，稀釋了墾丁遊客數。（編輯：謝雅竹）1140618

#屏東縣政府
#恆春半島
#國旅
#墾丁
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