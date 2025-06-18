北市中正運動中心將啟用 增闢器械皮拉提斯教室

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）台北市中正運動中心費時半年整新，增闢器械皮拉提斯教室等設施，20日正式啟用。台北市長蔣萬安今天說，除陸續更新各運動中心，並打造9處特色運動館，要讓規律運動市民達40%。

台北市體育局今天舉辦「中正運動中心整新啟用」記者會，13日起已試營運。蔣萬安出席活動指出，短短試營運幾天，已可在臉書、IG看到有人分享使用經驗貼文，稱許健身房器材齊全、課程很新又專業等。

蔣萬安分享，就他所知，烤箱、淋浴間全面翻新，並規劃親子淋浴間、性別友善、溫水游泳池有AI防溺設施，引進雙北市首座機械提拉皮斯教室，打造全民友善的運動環境，接著南港運動中心也在整修，8月試營運、9月啟用。

他說，北市12座運動中心一年累計超過1000萬人次使用，這是非常驚人的數字，不過也是很早期當時的規劃，例如中山運動中心也有近20年了，因此已經規劃要打造第二運動中心，稱為「特色運動館」，共9座，例如新生公園會有一座，除了籃球場、游泳池等，也有身障者友善環境、兒童體適能中心等。

他重申，希望打造全新特色、符合現代化的場館，讓更多市民使用、享受，讓台北市規律運動人口達到40 %，動愈多、賺到愈多健康。

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台北市體育局長游竹萍說，除了持續加強設備維護、提升多元使用性，另外搭配「U-Sport台北樂運動」激勵政策，鼓勵市民規律運動。體育局說明，市民運動所產生的電力可兌換為U幣，繼續投入更多運動中，形成節能、健康、優惠折扣為循環的U-Sport生活圈。

台北市體育局補充，中正運動中心建於2006年，是台北市第三座運動中心，1月起翻修，相關工程也包含游泳池改以電解鹽過濾系統，降低氯味與過敏風險，受歡迎的空氣槍射擊場引進全新電子靶，照明配置優化等，其他運動中心也陸續進入第三期合約，展開整新、試營運及重新啟用。（編輯：張銘坤）1140618