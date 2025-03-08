彰北運動中心升級啟用 設公益時段長輩免費

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（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰北國民運動中心原委外廠商退出後，新廠商升級設備，今天重新啟用，適逢國際婦女節，婦女今天可免費用健身房及游泳池，週一到週五還有公益時段讓長輩、低收入戶等免費用。

彰北國民運動中心今天重新營運，彰化縣長王惠美、舞動陽光公司董事長杜正忠等人出席啟用典禮，王惠美致詞說，彰北運動中心是彰化首座，也是中部首座複合型國民運動中心，為地下1層、地上4層建築，縣府重新委由廠商營運，全面升級適合全齡使用。

王惠美表示，彰北國民運動中心原以OT案委外，因營運廠商中州學校財團法人中州科技大學經教育部宣告解散，及8年契約期滿退出營運，縣府重新以ROT案委由舞動陽光公司營運，投入超過新台幣3000萬元，歷時3個多月升級場館，更使用自動智慧化管理系統。

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王惠美表示，縣民關心的彰南國民運動中心，委外廠商遇到一些困難，縣府教育處持續協調，以保障鄉親使用權益；除彰北、彰南運動中心，和美運動中心預估年底完工，後續還有鹿港、二林、溪湖籌劃中，感謝縣議會支持預算，目標全縣8大區各有1座國民運動中心。

杜正忠說，全力將彰北運動中心做更好，公司原投入3000萬元，為升級設備，加碼投資至3500萬元，將消防、加溫設備、空調做更好，以前健身中心只有50坪，現在加大至百坪，光是健身房就斥資1000萬元，館內器材都是最好、最新，地板及採光也全面優化。（編輯：郭諭儒）1140308