新北板二運動中心估115年完工 主攻自由車訓練

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市板橋第二國民運動中心施工進度微幅超前，預計明年10月完工。體育局今天表示，以自由車訓練室為特色，設施規劃含游泳池、體適能中心等，讓板橋東區民眾可就近運動休閒。

新北市長侯友宜今天視察位於光復高中校地內的板橋第二運動中心興建工程，聽取工務局新工處長簡必琦簡報。

簡必琦說，建築體為地下1層、地上8層，目前正進行地下1樓結構作業，進度微幅超前，預計115年10月完工。

至於地下層，將設65部汽車停車位及86部機車停車位，與會的民進黨籍市議員石一佑、戴瑋姍、黃淑君，及國民黨籍富貴里長詹汝等人，都爭取增加停車場容納量，以提供社區共同使用。

陪同的工務局長馮兆麟說，板橋第二運動中心將是帶頭減碳的公有建築物，為打造永續低碳環境貢獻心力。

體育局長洪玉玲表示，板二運動中心以光復高中發展重點項目自由車為特色，設專業級自由車訓練室。另外，還有籃球場、游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場、有氧舞蹈等核心運動設施。

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侯友宜並視察工程內容，要求工程品質及施工單位做好安全監測，如期、如質完成工程。

他說，已啟用16座國民運動中心和2座水上運動中心，在人口密集的板橋、三重、中和、新店、新莊等行政區，勢必要蓋第2座國民運動中心，也盼藉由2025雙北世界壯年運動會，引領新一波運動熱潮。（編輯：李錫璋）1140222