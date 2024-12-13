本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北廣福派出所與健身中心啟用 免費運動45天

2024/12/13 19:18（12/13 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府警察局土城分局廣福派出所暨健身中心共構大樓正式啟用，健身中心位於5樓，約200坪空間，有多項體適能器材、心肺與重量訓練器材。（新北市府體育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
新北市政府警察局土城分局廣福派出所暨健身中心共構大樓正式啟用，健身中心位於5樓，約200坪空間，有多項體適能器材、心肺與重量訓練器材。（新北市府體育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市政府今天舉辦土城分局廣福所及交通分隊與體育局健身中心落成啟用典禮，除警方維護治安有更好辦公環境，健身中心有多項體適能、心肺、重訓器材，提供民眾45天免費使用。

市府表示，土城警分局廣福派出所與健身中心共構大樓下午啟用。位於5樓的健身中心，即日起開放試營運，免費提供民眾運動45天。

體育局表示，新增加的「運動聚點」約200坪空間，有多項體適能、心肺與重量訓練器材；即日起至114年1月27日，開放民眾免費使用健身房，現場有專業教練提供健康及運動諮詢服務。

土城警分局說，整棟建築1、2樓作為廣福派出所，值班台加裝強化安全的「H型鋼構」設施，為員警執勤增添保障。3樓、4樓則為交通分隊，提供舒適的辦公與休憩空間。新建物也因應土城區未來人口成長，維護治安的需求。

市長侯友宜、警察局長廖訓誠、體育局長洪玉玲、土城區長周晉平、土城警分局長陳建龍，下午都參加啟用典禮。（編輯：方沛清）1131213

新北市土城警分局廣福派出所與健身中心共構大樓13日下午啟用，位於5樓的健身中心也自即日起試營運，免費提供民眾運動45天。（新北市體育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
新北市土城警分局廣福派出所與健身中心共構大樓13日下午啟用，位於5樓的健身中心也自即日起試營運，免費提供民眾運動45天。（新北市體育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
新北市政府13日舉辦土城警分局廣福派出所及交通分隊暨體育局健身中心共構新建工程啟用典禮，市長侯友宜（後排中白衣者）出席參加落成剪綵儀式。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
新北市政府13日舉辦土城警分局廣福派出所及交通分隊暨體育局健身中心共構新建工程啟用典禮，市長侯友宜（後排中白衣者）出席參加落成剪綵儀式。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：