新北廣福派出所與健身中心啟用 免費運動45天

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市政府今天舉辦土城分局廣福所及交通分隊與體育局健身中心落成啟用典禮，除警方維護治安有更好辦公環境，健身中心有多項體適能、心肺、重訓器材，提供民眾45天免費使用。

市府表示，土城警分局廣福派出所與健身中心共構大樓下午啟用。位於5樓的健身中心，即日起開放試營運，免費提供民眾運動45天。

體育局表示，新增加的「運動聚點」約200坪空間，有多項體適能、心肺與重量訓練器材；即日起至114年1月27日，開放民眾免費使用健身房，現場有專業教練提供健康及運動諮詢服務。

土城警分局說，整棟建築1、2樓作為廣福派出所，值班台加裝強化安全的「H型鋼構」設施，為員警執勤增添保障。3樓、4樓則為交通分隊，提供舒適的辦公與休憩空間。新建物也因應土城區未來人口成長，維護治安的需求。

市長侯友宜、警察局長廖訓誠、體育局長洪玉玲、土城區長周晉平、土城警分局長陳建龍，下午都參加啟用典禮。（編輯：方沛清）1131213

新北市土城警分局廣福派出所與健身中心共構大樓13日下午啟用，位於5樓的健身中心也自即日起試營運，免費提供民眾運動45天。（新北市體育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日