議員盼學校增心輔犬 侯友宜：89隻流浪犬受訓中

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市議員宋雨蓁、戴湘儀今天要求教育體系導入心輔犬來輔助搶救為情緒、心理問題困擾的青少年。市長侯友宜表示，學校已有89隻流浪犬逐漸訓練成心輔犬，參與多元輔導。

新北市議會今天進行市政總質詢，無黨籍議員宋雨蓁、國民黨議員戴湘儀聯合質詢，對於市府的心理衛生政策提出相關檢討建議，除了心理諮商服務外，應建立其他輔助辦法。

她們兩人帶著輔助犬（心輔犬）向侯友宜遞交「狗狗求職信」，希望市府在教育體系導入動物輔助介入，搶救為情緒、心理問題困擾的青少年。

侯友宜表示，國內的心輔犬的輔助活動，都是針對失眠、自閉症等需要關心的族群來幫忙。全市學校目前已有89隻流浪犬，逐漸訓練成心輔犬並應學校、學生的需求，能夠給予多元的輔導。

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他表示，目前跟衛生局、教育局努力、評估，在動物福利跟場地的安全下可以做的。站在對孩子們更好，或是對有一些身心障礙者更好的方式，鼓勵辦理補助活動及正面協助，讓心輔犬加入醫療輔助活動。

隨後，戴湘儀和宋雨蓁2人帶著心輔犬「囍糖」的求職信希望能當老師，謝謝市長願意幫助流浪犬來幫助更多的孩子。讓動物之家的流浪犬有機會接受訓練而成為心輔犬，變成為人類心靈提供愛與陪伴的狗老師，一起創造流浪犬與人類心靈救贖的雙贏。（編輯：李錫璋）1140618