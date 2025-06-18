台股反彈 全體證券商5月淨利70億月增4.56倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北18日電）歷經4月美國對等關稅掀起股市震撼後，5月台股反彈高檔震盪，券商獲利跟著回穩，根據證交所統計，5月全體證券商稅後純益新台幣70.4億元，比起4月獲利12.64億元大幅成長4.56倍。

證交所進一步分析，5月大盤總成交值約6.701兆元，較4月增加8.68%，使證券商5月經紀手續費收入較4月成長。

另外5月全體證券商自營的出售證券利益較多，自營業務淨利21.26億元，比起4月虧損24.22億元轉虧為盈。5月承銷業務淨利9.4億元，同樣比起4月虧損6.25億元轉盈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過台股今年以來走勢動盪，整體表現不如去年，累計今年前5月，全體證券商稅後純益219.9億元，較去年同期衰退47.18%。

其中證券商前5月經紀手續費收入，因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；自營業務虧損5.61億元，比起去年同期大賺123.51億元，一來一回落差超過百億元；承銷業務淨利17.84億元，比起去年同期淨利34.82億元，獲利也縮水48.77%。（編輯：楊凱翔）1140618