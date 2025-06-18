第三方支付旺沛大數位涉洗錢60億 負責人等3人收押

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（中央社記者張已亷高雄18日電）第三方支付「旺沛大數位公司」姜姓負責人等人涉嫌為非法集團洗錢，檢警初估金額逾60億，姜男及公司幹部等3人訊後遭依違反洗錢防制法等罪嫌聲押獲准，全案擴大追查。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，姜男、陳姓公司名義負責人、周姓公司總經理特助等人，涉嫌利用此公司為合法第三方支付業者，與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，由管理人頭商店的黃姓男子及其他共犯設立數十間人頭公司，並與旺沛大數位公司簽立金流服務，作為此公司特約商店。

檢方表示，後續由旺沛大數位公司提出不實文件以通過數發部查核，讓不法集團設立的人頭公司，能透過旺沛大數位公司取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，並提供給非法集團的賭客或遭詐騙民眾入金，事後再由此公司將所得金錢偽裝為特約店販售遊戲點數等商品所得款項，並匯到非法集團帳戶等方法洗錢。

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檢方指出，檢警調11日在台北、台中、高雄等31處執行搜索，扣押1台名車、32支手機、22台電腦相關設備等物，向法院聲請扣押旺沛大數位公司帳戶資金新台幣約6500萬餘元及姜男等人名下10筆不動產，並通知姜男等14人到案。

檢方表示，初估旺沛大數位公司為不法集團洗錢金額逾60億元，姜男等5人訊後遭依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌聲押，經法院裁定，姜男等3人羈押禁見，陳女、黃男等2人則分別以200萬元、10萬元交保，其餘被告9人則由檢方諭知3至5萬元交保候傳。（編輯：陳仁華）1140618