移植受贈者因意外再捐肝 器官續寫生命故事

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）19日是台灣「器官捐贈紀念日」，童綜合醫院今天指出，9年前1名接受肝臟捐贈的患者挽回生命，今年因意外腦死，再捐出這顆肝臟，受贈者恢復良好，讓這顆器官延續更多人的生命。

衛福部於104年訂定每年6月19日為台灣的「器官捐贈紀念日」，感念器官捐贈者及其家屬的無私奉獻。童綜合醫院在新聞稿中指出，器官移植團隊感謝所有捐贈者與家屬無私奉獻與大愛，其中一件罕見案例更是見證了生命延續的無限可能。

童綜合醫院表示，1顆肝臟曾在9年前因器官移植拯救過一條人命，不料受贈者因意外腦死後，再次無私捐贈出來，成功移植至另一名正走向死亡邊緣的病人身上，讓愛得以延續，讓1顆器官跨越多段人生。

院方說明，2016年年12月26日，移植外科醫師薛冠群將1顆捐贈者的肝臟，移植至肝病末期的患者體內，成功救回患者回歸正常生活，這名患者很珍惜重生機會，也懷抱著感恩之心，幾乎年年出席醫院舉辦的器官捐贈感恩追思音樂會，一起傳遞對器官捐贈者的敬意與感謝。

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院方指出，2025年因一場意外，造成患者發生不可逆腦幹功能損傷，最後由神經外科主任柯宗伯確認病患為腦死狀態，由於重要器官尚未到衰竭地步，面對至親腦死的悲痛與萬分不捨，家屬最後還是毅然決定捐出這顆曾經受人恩惠的肝臟。

經醫療團隊評估認為肝臟功能仍屬良好，並於今年2月14日成功將肝臟植入另一名肝癌合併嚴重肝硬化的病人；院方表示，新的受贈者恢復狀況良好，術後順利出院，重新展開新的人生旅程。（編輯：龍柏安）1140618