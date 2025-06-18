台南金鑽鳳梨截切鮮果盒 限量上架超商門市

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市長黃偉哲今天宣布，台南產地直送金鑽鳳梨截切鮮果盒，預定在全台7-ELEVEN門市限量上架1萬5000盒。他表示，開拓國外市場非常不容易，若好好把握國內市場，一樣有效益。

黃偉哲今天在安平區7-ELEVEN亞萬門市記者會指出，台南是全台第2大鳳梨產地，關廟、歸仁、山上、新市、龍崎與新化等行政區盛產金鑽鳳梨，風味香甜多汁，酸中帶甜。

黃偉哲表示，此次透過7-ELEVEN門市通路推出鳳梨截切鮮果盒，在強大行銷通路加持下，不僅幫助農民，也讓消費者即開即食，方便又營養。

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黃偉哲提到，外銷要花很多心力，若能在國內先讓消費者一試成主顧，就能讓農民更安心、更有信心生產好品質農產品。

台南市政府新聞稿指出，市府和統一超商攜手推出鳳梨截切鮮果盒，以新鮮鳳梨洗淨、切塊後即食包裝，且貼上台南市徽識別貼紙，預定限量上架1萬5000盒，便利美味，也串聯農業生產與消費市場，透過跨域合作讓台南農產走得更遠。（編輯：張雅淨）1140618