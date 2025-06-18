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羅智先談總經理制 依不同時期任務與需求調整

2025/6/18 16:39（6/18 16:51 更新）
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統一企業董事長羅智先（圖中）18日以統一實業董事長身分出席統一實股東會，會後談到統一集團總經理的人事布局。他指出，雙總經理或單一總經理並非絕對標準。中央社記者何秀玲攝 114年6月18日
統一企業董事長羅智先（圖中）18日以統一實業董事長身分出席統一實股東會，會後談到統一集團總經理的人事布局。他指出，雙總經理或單一總經理並非絕對標準。中央社記者何秀玲攝 114年6月18日
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（中央社記者何秀玲台南18日電）統一企業近日將雙總經理制改回單一總經理，引發外界關注。統一企業董事長羅智先今天表示，組織設計應依照不同時期的任務與需求調整；以統一的規模，「也許將來還會有3個總經理」。而統一實業是否會跟進改為單一總經理，羅智先表示，須由董事會決定。

統一企業10日公告，原總經理黃釗凱與李清田因任期屆滿，由統一超協理郭慶峰接任，統一企業重新回到單一總經理制度。統一表示，新任總經理來自通路體系，擁有貼近消費者的經驗，有助於未來經營方向。

羅智先今天以統一實董事長身分出席統一實股東會，會後談到統一集團總經理的人事布局，他指出，雙總經理或單一總經理並非絕對標準，「不同的時段做不同的事情，要有適合的人選與適合的時機。」

他表示，未來若業務發展需要，「也許將來會有3個總經理，畢竟（統一企業）『家大業大』」；他強調，組織設計，得需視集團規模與業務需求而定。

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統一集團2019年起首創雙總經理制，統一企業及旗下馬口鐵大廠統一實業皆採此制度；如今統一企業率先改回單一總經理制，業界人士認為，可能顯示集團對雙總經理體制運作效率重新檢討。

至於統一實業今年是否也將比照辦理，羅智先表示，這部分將由董事會決定。（編輯：張良知）1140618

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