蔣尚義：遺憾沒打敗英特爾 台積電未來10年非常穩

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事、訊芯-KY董事長蔣尚義今天表示，台積電未來10年非常穩，成熟製程隱憂不會影響台積電，台積電技術領先外，每年持續提升良率更是關鍵。他也建議，台積電續布局系統代工，因應摩爾定律後半導體技術挑戰。

蔣尚義說，自己在產業工作50年，最遺憾的是沒有打敗英特爾（Intel），不過他從台積電退休後，台積電很快就做到了，他幽默地說，「早知道就晚2年退休了」。

今周刊今天起舉辦台灣大未來國際高峰會，邀請蔣尚義與日本早稻田大學商學學術院經營管理研究科教授長內厚，進行高峰對談。

談到台積電的競爭優勢，蔣尚義回想起，台積電在2000年之前，在全球並不出名，不過在2000年後，隨著台積電不斷改善技術，知名度逐漸提升，他在1997年起在台積電負責研發，當時技術落後同業2.5代，參與之後台積電成長快速，他對同事表現非常驕傲。

蔣尚義表示，台積電生產模式非常厲害，投入研發良率表現比其他競爭對手好，台積電擁有豐厚實力，「未來5年至10年非常穩」。

不過談到半導體成熟製程，蔣尚義認為已是隱憂，因為中國從學會技術、大量製造LED和太陽能電池開始，藉此壓低價格出貨，影響全世界，預期半導體成熟製程在中國強攻下，將步入競爭更加激烈局勢，不過這對台積電影響不大，因為台積電在半導體先進製程占有優勢。

蔣尚義分析，台積電能夠達到超過30%、甚至40%以上的高淨利率，關鍵在於技術領先。他回想自己剛到台積電工作時，創辦人張忠謀要求讓台積電成為技術領先者，當時他還對張忠謀說「當個老二就好」，「讓Morris不是很開心」。

蔣尚義分析，技術領先的真正意義，並不是比競爭對手領先1或2年，因為最先推出技術的前2年，並不會賺錢，關鍵在於持續提升良率。

他說，台積電能夠在晶圓代工技術上領先對手，就是不斷地改善良率，每個階段新技術進入到工廠量產期間，台積電每年都持續改進良率，「讓其他對手追趕不上」。

不過蔣尚義也直言，長期來看台積電仍有隱憂須面對，當摩爾定律（指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加1倍）到極限後，台積電的競爭優勢可能漸漸失去，儘管半導體技術仍會進步，但速度不會像摩爾定律這麼快，這會是台積電的最大挑戰。

蔣尚義建議，台積電可積極布局系統架構代工，在此領域台積電有很大的機會，也可以讓台積電競爭力持續優於對手。

展望台灣半導體產業，蔣尚義仍信心滿滿，他表示，台灣有機會再創新，因為工程師素質高，產業創新力和機動能力高、修正速度快，台灣創新和機動性可讓台灣半導體產業保持強大競爭力。

對於台日半導體產業合作，蔣尚義樂觀其成，他指出，「合作不空談、不閉門造車」，要與客戶緊密互贏。

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蔣尚義表示，台灣和日本地理距離較近，以往日本高科技半導體大廠合作對象，多半是美國廠商，但當前情勢已不同，台積電具有領先地位，台灣和日本應該藉由地理位置靠近便利，加強合作。

他說，雙方合作就是要面對面談事情，廠商把設備搬到台積電，跟台積電一起開發新技術和製程，台積電可採用廠商的新設備，「大家坐下來把事情做得更好」。（編輯：潘羿菁）1140618