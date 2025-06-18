戰火下加薩婦女身心受重創 每小時近2人喪命

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（中央社記者施婉清開羅18日專電）自2023年10月加薩戰爭爆發後，平均每小時就有近2名加薩婦女喪命於戰火下，使這片狹長地帶成為全世界對女性最危險的地方。聯合國表示，唯有停火才能為加薩婦女卸下難以承受的身心負擔。

2023年10月以色列為回擊哈瑪斯（Hamas），自此對加薩展開聯合國所稱「近乎種族滅絕」的轟炸攻擊。依據加薩衛生部截至6月11日數據統計，死於戰火下的加薩人超過5萬7000人，其中有2萬8000多人是婦女和女孩，等於平均每小時就有近2名女性遇難。

●女性照顧幼兒身兼父職 孕哺婦嚴重營養不良

「阿拉伯報」（Arab News）近日報導，加薩有數萬名婦女除需照顧幼兒外，還得代替已喪生的丈夫擔起覓食責任；但在以色列封鎖下，食物、水和基本醫療保健日益匱乏；且另有1萬多名孕婦和哺乳婦女處於嚴重營養不良狀況。

生存已變成加薩婦女每日痛苦的掙扎。

聯合國獨立人權專家於5月21日向聯合國安理會發出緊急呼籲，除譴責以色列對加薩平民實施「前所未有的襲擊」外，也警告目前情勢已對巴勒斯坦婦女和女孩，在精神和肉體上造成極為嚴重的破壞性影響。

樂施會（Oxfam）中東和北非地區性別協調員卡扎茲（Hadeel Qazzaz）說：「目前加薩有170萬人，超過2/3人口，都擠在僅69平方公里的土地上。」

樂施會是一個全球性聯盟，由21個獨立非政府組織組成，致力於減輕貧窮和不公義。

卡扎茲告訴阿拉伯報說，女性在擁擠的帳篷中幾乎毫無隱私，而且衛生設備簡陋，環境清潔不佳，讓他們面臨感染和健康風險。他們還需在酷暑中走到供水點排隊數小時等候取水。有些供水點位置可能距離他們住處達1公里遠。

一名加薩婦女莎瑪（Samah）說：「拿到食物包時，雖然自己也很餓，但我都會先等孩子吃夠。如果沒剩餘食物，那就只好一直忍著吞口水。」

卡扎茲另補充說，由於欠缺足夠燃料，婦女們還需直接在開放式火源上烹煮，使得她們另外面臨健康和安全風險。

卡扎茲還說，加薩在加薩戰爭後的流產率已增加300%，且早產和產婦死亡率激增。許多婦女被迫在沒有適當醫療輔助下分娩，也沒有產後護理，只能強忍劇痛。

由「無國界醫生組織」派遣至加薩南部納瑟（Nasser）醫院服務的加拿大籍護理經理波特文（Denise Potvin）說：「加薩目前處處是險境，生存很困難。進入加薩的援助物資數量根本不夠。每個人明顯營養不良。」

波特文指出，加薩懷孕婦女因持續流離失所，還有交通不便、不安全問題，往往很難及時到達醫院接受分娩醫療服務。而且很多醫院都被摧毀，或是缺乏醫療用品。

波特文對阿拉伯報嘆道：「想像一下，一名孕婦住在簡陋的帳篷裡，沒有產前護理，沒有醫療輔助分娩，同時還要外出覓食，和尋找乾淨水源維持基本衛生。」

●女性生理用品匱乏 數千名兒童被迫截肢

樂施會分析發現，加薩數十萬名經期婦女和女孩缺乏適當的清潔設施和足夠的基本衛生用水用品。每人每天平均只分配到6.6公升用水，不到全球最低標準的一半。多達1000人共用一個廁所，且廁所衛生條件極差，也不安全。

樂施會表示，經期女性沒有衛生棉，只能使用舊衣服或只穿內衣。不但容易導致感染或併發症，也可能遭到性騷擾。

聯合國婦女署近期報告還指出，面臨更大風險的是殘障婦女和女孩。他們因以色列轟炸而斷肢或喪失聽力、視力，身心都遭受重創。

聯合國人道援助組織曾於今年4月指出，加薩兒童是現代史上最大的斷肢群體，已有約3000至4000名兒童因以色列空襲轟炸而被迫接受截肢治療。

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一名11歲女童雷姆（Reem）在空襲中失去一隻手臂後，變得容易暴怒並毆打妹妹，有時也會把自己隔離起來，不願與人交談。

聯合國婦女署表示，唯有停火，才能為加薩婦女和女孩卸下身體和精神都難以承受的巨大負擔。（編輯：田瑞華）1140618