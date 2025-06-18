金廈海域數十公頃違法蚵棚 金門縣與陸方協調拆除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門與廈門間檳榔嶼海域，存在數十公頃未經金門縣府核准架設蚵棚，金門縣產發處漁牧科長樊德正表示，已向業者宣導應在合法範圍養殖牡蠣，不合法蚵棚也持續與陸方協調拆除作業。

鏡週刊今天報導，金廈海域間存在數十公頃、由金門與中國雙方業者合資架設的蚵棚，這片蚵棚除超過金門縣府當初核准面積，中國漁船與廈門漁民也會越界協助採蚵，報導中並指出執法出現灰色地帶，海巡人員無法採取強力執法。

對此，海巡署金馬澎分署今天透過新聞稿指出，金門縣政府於民國96年及100年核准金門檳榔嶼海域牡蠣養殖區，面積各為2公頃，緊臨金廈禁、限制水域線，距離中國廈門僅約1.73浬；但養殖業者未按申請範圍作業，實際範圍從100年9月的75.03公頃，擴大至105年5月的172.51公頃，目前則為72.38公頃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金馬澎分署表示，自97年至今，金馬澎分署查獲金門養殖業者非法僱用中國人士從事養蚵等案計8船18人，其中6船14人已經司法機關判處有期徒刑或罰金等，2船4人正由檢察官指揮偵辦中；此外，期間也有裁處罰鍰新台幣125萬，沒入5艘中國籍採蚵船、牡蠣1萬3914公斤及牡蠣苗2萬條。

金門縣產業發展處漁牧科長樊德正接受中央社記者採訪表示，目前除請海巡單位在檳榔嶼水域嚴防有爭議的養殖作業，縣府並與先前核准養殖區域業者宣導，應在合法範圍養殖牡蠣；對於不合法蚵棚部分，縣府正持續與中國大陸方面進行協調拆除作業。（編輯：陳清芳）1140618