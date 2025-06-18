2025陸家嘴論壇 再批美元淪工具化、武器化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海18日電）2025陸家嘴論壇開幕式暨全體大會今天上午召開，中國人民銀行行長潘功勝表示，在地緣政治衝突等狀況發生時，國際主導貨幣容易被工具化、武器化，呼籲國際貨幣體系多元化發展。

2025陸家嘴論壇於今、明兩天在上海市召開，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，開幕式暨全體大會今天上午在上海浦東香格里拉大酒店舉行；潘功勝以「關於全球金融治理的若干思考」為題發表主旨演說。

潘功勝在「國際貨幣體系」段落提到，美元在二戰後確立主導地位迄今，國際主導貨幣具有全球公共品屬性；不過在主權貨幣國自身利益與全球公共品屬性發生矛盾時，主權貨幣國會較考慮自身利益。

他說，當主權貨幣國的財政和金融監管問題、內部經濟結構性矛盾不斷累積時，會以金融風險形式對全球溢出，甚至演變為國際金融危機，當出現地緣政治衝突、國家安全利益考量甚至戰爭時，國際主導貨幣容易被工具化、武器化。

潘功勝表示，由於這些問題，國際社會對於貨幣體系改革的討論愈來愈多，包括如何弱化對於單一主權貨幣的過度依賴和負面影響，如何形成少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制。

他強調，國際貨幣體系多元化發展，才有助於促進主權貨幣國強化政策約束，提升國際貨幣體系韌性，更有效地維護全球經濟金融穩定。

潘功勝在「國際金融組織治理」段落提到，國際社會在二戰後，從國際貨幣基金 （IMF）、世界銀行起步，逐步建立國際金融組織體系；隨著全球經濟格局變化，IMF、世界銀行等主要國際金融組織、部分區域性金融組織的份額和投票權長期缺乏實質性調整，新興市場和發展中國家的占比明顯低於在全球經濟的實際地位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他認為，國際社會應該多加關注個別成員國奉行單邊主義的政策取向，其干預和影響國際金融組織的治理和運作，國際金融組織需要推進治理改革，動態性反映成員國在全球經濟的相對地位，提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。

潘功勝主旨演說全篇幅沒有頻繁提及美元，未提及美國，不過示意相當濃厚。中國政府過往也多次抨擊美元霸權才是構成世界經濟不穩定性、不確定性的主要根源，批評美國操縱國際經濟金融組織。（編輯：周慧盈）1140618