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麥寮建案建商遭指控吸金詐騙 雲檢分案偵辦

2025/6/18 14:53（6/18 15:01 更新）
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溫姓男子（圖）指控台中市許姓建商在雲林縣麥寮鄉以投資建案、預售屋等話術吸金詐騙，今年3月起失聯，溫男等12人組成自救會，並對建商提出告訴；雲林地檢署分案偵辦中。中央社記者姜宜菁攝 114年6月18日
溫姓男子（圖）指控台中市許姓建商在雲林縣麥寮鄉以投資建案、預售屋等話術吸金詐騙，今年3月起失聯，溫男等12人組成自救會，並對建商提出告訴；雲林地檢署分案偵辦中。中央社記者姜宜菁攝 114年6月18日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）溫姓男子等12人指控台中市許姓建商在雲林縣麥寮鄉以投資建案、預售屋等話術吸金詐騙，但今年3月起失聯，質疑建商惡意倒閉，涉及詐騙、背信等罪憤而提告；檢方分案偵辦。

雲林地檢署僅說，已收到警方移送並分案偵辦中；記者嘗試聯絡許姓建商查證，但其手機和辦公室皆無人接聽。

中央社記者實地走訪許姓建商位於麥寮鄉的建案，2案尚未完成，現場無人施工，其中一案的鐵門被噴漆，廠商以其他的顏料覆蓋。

溫姓男子說，許姓建商多年前打著鮭魚返鄉的名義，在麥寮鄉興建房屋，找人投資，他曾參與投資順利取得款項，去年又陸續投資共新台幣1900萬元，今年1月聽聞許姓建商資金出問題，當時獲得的答案是回國後處理，結果從今年3月起失聯，這才發現許姓建商捲款跑路。

溫姓男子將個人情況貼上臉書（Facebook），許多人也表示受騙，因此溫姓男子等12人自組自救會，並對許姓建商提出刑事和民事告訴。

溫姓男子等人指控，許姓建商在雲林縣麥寮鄉以投資建案、預售屋、合建房屋等話術吸金詐騙。

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自救會許姓成員表示，許姓建商109年前來商談合建房屋案，要求他們將224坪的土地過戶到許姓建商名下，待建案完成後，給予2間房屋和90萬元，眼見建案完工，陸續有房屋交易，許姓建商卻未兌現承諾，甚至對於法院調解的結果也跳票，因此提告。

另一名許姓男子和陳姓男子所委任的律師李文潔表示，當事人當初透過房屋仲介買賣房屋，原本有設定履約保證，但仲介卻迎合建商，未善盡應注意義務，造成當事人的權益受損，所以對仲介和建商提出損害賠償、詐欺等。（編輯：李淑華）1140618

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