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王惠美赴丹麥取經 盼打造彰化成單車友善宜居城市

2025/6/18 15:24（6/18 15:46 更新）
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彰化縣長王惠美率縣府首長前往丹麥哥本哈根，考察共享單車及軌道運輸系統。圖為哥本哈根的共享單車系統。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月18日
彰化縣長王惠美率縣府首長前往丹麥哥本哈根，考察共享單車及軌道運輸系統。圖為哥本哈根的共享單車系統。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化縣長王惠美率縣府首長前往丹麥哥本哈根，考察共享單車及軌道運輸系統；她說，哥本哈根是單車之城，縣府也在推動公共自行車，期待彰化能和哥本哈根一樣成為宜居城市。

彰化縣政府今天發布新聞稿，說明王惠美一行人前往哥本哈根實地考察騎乘共享單車以及搭乘地鐵等軌道交通運輸系統。

王惠美說，哥本哈根被譽為最適合騎自行車的城市，可說是單車之城，城市建置超過400公里長的自行車道，且推動綠波智慧號誌系統，尖峰時段單車能以時速20公里穩定前行，一路綠燈通行，提升通勤效率與騎行體驗，約有6成民眾擁有自行車。

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王惠美表示，縣府正積極拓展公共自行車運具發展，目前服務據點涵蓋縣內9個鄉鎮市、127處站點，投放車輛達2400輛，且透過後台大數據分析進行動態調度，不僅補足台鐵沿線與鄉鎮間最後一哩路的交通缺口，期待未來也能讓彰化如同哥本哈根一樣，成為宜居城市。

結束騎乘共享單車行程後，王惠美等人也搭乘當地的地鐵，她說，縣府持續積極推動軌道交通運輸系統，也將參酌考察成果，將自行車道與人行環境納入規劃內，提升彰化縣綠色運輸，優化整體交通系統。（編輯：李淑華）1140618

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