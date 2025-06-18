綠委憂對外攬才成紅色通道 陸委會：若有疑義不許可

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（中央社記者林敬殷台北18日電）立法院經濟等3個委員會今天聯席審查外國專業人士延攬及僱用法修正草案，民進黨立委吳沛憶詢問，此次修法是否可能成為中國政府來台滲透的紅色管道，陸委會港澳蒙藏處專門委員蔡碧家說，會就安全疑慮、產業需求、國家利益強化審查，有疑義就不予許可。

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化委員會今天聯席審查外國專業人士延攬及僱用法修正草案。

此次修法重點包括，開放自由工作對象，提升企業聘僱意願及來台誘因，將現行教育部公告世界大學排名前500名大學以上學位者，放寬到前1000名大學畢業生來台工作免2年工作經驗，並開放前200名大學之畢業生得申請個人工作許可，數位遊牧簽證停留期間由現行最長6個月，延長至2年。

吳沛憶質詢時表示，此次修法就工作規定及延長數位遊牧簽證朝放寬方向，但會不會成為中國政府派人來台灣工作滲透的紅色管道。

吳沛憶舉日前引發熱議，在美國哈佛大學畢業典禮致詞的中國學生蔣雨融為例說，近年來有非常多中國高官子女，前往哈佛大學讀書，甚至被部分人士質疑，哈佛是否為中共海外黨校，中國政府有計劃安排一些人士前往世界頂尖大學讀書，她提出一個假設，會不會有可能持有中國以外國家護照，或具有雙重國籍的中國人，又或是在海外出生的中國紅二代，因為具有世界名校的身分，有可能因此更容易來台進行滲透。

國發會主委劉鏡清說，國發會也很在意，有請陸委會參與修法。

蔡碧家表示，陸委會有留意到，中國大陸人士是有可能藉由轉換身分成外國籍或港澳籍來到台灣，修法過程中，有建議必須強化整個審查作業。

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蔡碧家說，現在針對這樣的案件，政府已有強化審查，會釐清身分、人別，也會確認有無安全疑慮、是否符合產業需求及國家利益，只要有疑義就會不予許可。

蔡碧家指出，系統在收案後，如果主管機關針對有疑義或類此案件，將會商包括國安單位及涉陸單位，進行情蒐、檢索過往的相關資料、檢索申請者的資料庫，會請當事人說明提出佐證資料，相關機關綜合所有資訊進行審查，若有疑慮，就會不予許可。（編輯：林興盟）1140618