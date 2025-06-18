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伊朗民眾遊中國逢以伊戰爭 導遊：所帶過最傷心團

2025/6/18 16:34
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（中央社台北18日電）以色列、伊朗開戰後，一名上海導遊發文稱最近接待了一批來自伊朗德黑蘭的遊客，得知自己國家發生戰爭後，團員決定分批次回國，「從業十多年，這大概是我帶過最傷心的團」。

陸媒瀟湘晨報今天在報導中引述一名江姓上海導遊表示，她負責一個本月12至14日的旅行團，主要是伊朗中年人，還有兩名老年人，團員此前遊歷了北京、西安、張家界，最後一站是上海。

這名導遊13日晚間與旅遊團領隊確認行程時，領隊告訴團員「伊朗發生戰爭，被襲擊了，死了好多人」；14日的行程雖然正常進行，但全團氣氛壓抑、難過，團員都沒有心情拍照，大部分時間都在與家人、朋友視訊通話或發訊息。

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領隊告訴上海導遊，炸彈落在他的家1公里之處，他的朋友在空襲中喪生了，他很想念妻子，對未來很擔心。

江女士表示，全團14日決定分批回國，但由於伊朗的機場有被轟炸的風險，因此只能先降落土耳其，再想辦法回到德黑蘭，「這是個我認為最傷心的團隊」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140618

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