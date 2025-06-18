估15萬公民因戰火受困海外 以色列啟動飛航計畫接回

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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列和伊朗衝突導致航班取消，估計最多有15萬名以色列公民因此滯留海外。以色列機場當局指出，搭載受困海外以色列公民的首個航班今天降落特拉維夫東南郊班古里昂機場。

法新社報導，聲明指出：「安全返國行動（Operation Safe Return）首個班機剛才降落班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。」聲明並說，這項由國營以色列航空（EL AL Israel Airlines）執行的任務，將以色列公民從賽普勒斯拉納卡（Larnaca）接回。

以色列和伊朗展開歷來最激烈對抗之際，以色列交通部長芮格夫（Miri Regev）昨天表示，估計有10萬至15萬名以色列公民因此滯留海外。

交通部表示，以色列所有商業飛機都已撤離出境，以避免在戰火中受損。

上週暫停航班的以色列航空指出，自今天起啟動「救援航班」，飛機將從拉納卡、雅典、羅馬、米蘭和巴黎等地起飛。

以色列廉價航空阿基亞航空公司（Arkia）也宣布本週將以特別航班接以色列公民回國。

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根據機場當局今天的聲明，這項接公民安全返國任務「根據風險等級和當前安全評估分階段進行，特別著重乘客、機組員和飛機的安全」。

基於「當前安全情勢」的考量，聲明中敦促民眾不要前往班古里昂機場迎接抵達的親友，也不要叫車接機。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140618