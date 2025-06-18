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朱立倫：反對錯偽抄假 尊重司法但不容許辦藍不辦綠

2025/6/18 15:28（6/18 15:58 更新）
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北院審理雙吳罷免提議書涉偽造案，認定黃呂錦茹、初文卿、姚富文有勾串共犯之虞，裁定3人羈押禁見。國民黨主席朱立倫（圖）18日下午在中常會表示，堅定反對錯、偽、抄、假，尊重司法調查，但絕不容許司法變成辦藍不辦綠、小案大辦。中央社記者張皓安攝 114年6月18日
北院審理雙吳罷免提議書涉偽造案，認定黃呂錦茹、初文卿、姚富文有勾串共犯之虞，裁定3人羈押禁見。國民黨主席朱立倫（圖）18日下午在中常會表示，堅定反對錯、偽、抄、假，尊重司法調查，但絕不容許司法變成辦藍不辦綠、小案大辦。中央社記者張皓安攝 114年6月18日
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（中央社記者劉冠廷台北18日電）北院審理雙吳罷免提議書涉偽造案，認定黃呂錦茹、初文卿、姚富文有勾串共犯之虞，裁定3人羈押禁見。國民黨主席朱立倫今天表示，堅定反對錯、偽、抄、假，尊重司法調查，但絕不容許司法變成辦藍不辦綠、小案大辦。

北檢偵查期間聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文獲准，16日將全案起訴後，17日移審台北地方法院。北院召開接押庭，裁定3人羈押禁見。

朱立倫今天下午在中常會上表示，國民黨堅定反對錯、偽、抄、假，尊重司法調查，但絕不容許司法辦藍不辦綠、小案大辦，變成司法鷹犬、打手。到現在為止，罷免一階段連署，只要罷免民進黨立委的都被調查、約談、收押，多個黨部被搜索，超過200人次大規模的約談，20人次的羈押。

朱立倫提到，20日罷免二階段連署審查即將完成，已掌握有1、2萬件的錯、偽、抄、假，這是中選會審核的，請司法單位用同樣標準，用檢調的力量，查辦到底，民眾會睜大眼看。

朱立倫認為，既然已決定偽造文書要最嚴格的辦理，請司法單位未來面對所有案件，都要用同樣的標準、態度來整頓。否則辦藍不辦綠、小案大辦、不符合比例原則，就會變成司法打手、鷹犬。

談到總統府原規劃邀在野黨領袖進行國安簡報最終破局，朱立倫回應，協商的門是開著的，在適當時候能協商完成，再做朝野對話；他會請秘書長黃健庭積極主動聯繫總統府秘書長潘孟安、民眾黨秘書長周榆修繼續協商，未來可以見面的時候，必須是對話平台，而不是單純的單向簡報。

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朱立倫強調，面對問題、坐下來解決問題，而不是去總統府聽訓，更重要的是不可以把門關起來，應該把朝野基本立場公開，人民有知的權利，這就是國民黨的基本態度。

此外，由於罷免民進黨立委的連署出現大量偽冒連署，獨派團體台灣國下午到國民黨中央黨部前召開記者會，稱朱立倫身為黨部最高領導人，下令以罷制罷，卻對造假事件毫無檢討、懲處，做錯事還不願意道歉，朱立倫不只應該下台，也應向全國民眾道歉。（編輯：林興盟、張若瑤）1140618

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