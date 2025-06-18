設主權基金 劉鏡清：已拜訪一國蒐集第一手資訊

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（中央社記者林敬殷台北18日電）政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，國民黨立委葛如鈞今天詢問主權基金管理條例進度，國發會主委劉鏡清表示，目前正參考各國做法，蒐集第一手資訊，且已拜訪一個國家，仍在廣納意見中，如果有條例一定會送到立法院，這會期不會送立法院審查。

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化委員會今天聯席審查外國專業人士延攬及僱用法修正草案。

葛如鈞質詢時問劉鏡清，主權基金的設置跟管理條例研議進度，距離休會還有2個多月，應有充裕時間審法案。

劉鏡清回應，必須去拜訪台灣設立主權基金比較可以參考的國家，了解當時設計基金的想法、做法及運營上遇到的困難。

葛如鈞詢問劉鏡清，之前說不會動用央行的外匯存底，但財源從何而來，有媒體報導可能是由財政部參考南韓發行公債，是否屬實。

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劉鏡清說，現在是參考各個國家的做法，且已經拜訪一個國家，會再積極聯絡第二個國家，主權基金有3種，有以政策為主，有以財務為主，也有兩個合併。

葛如鈞進一步追問，是否會效仿挪威主權基金，無論是直接或間接，將虛擬貨幣列為投資標的，劉鏡清則說，現在太早了，那是執行運作時的做法，現階段還在了解過程中。（編輯：翟思嘉）1140618