李灝宇演猛打賞敲本季第5轟 還跑出盜壘成功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北18日電）美國職棒底特律老虎隊小聯盟3A台灣好手李灝宇今天演出3安猛打賞，其中更敲出本季第5發全壘打，並跑出本季第9次盜壘成功，另外還在延長賽敲出超前比分的三壘安打。

老虎隊3A今天與雙城隊3A交手的賽事，李灝宇先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上就轟出首局首打席全壘打，擊球初速達109.1英里（約175.6公里），飛行距離409英尺（約124.6公尺）；2局上擊出中外野飛球出局，4局上擊出二壘方向滾地球出局，6局上擊出右外野飛球遭接殺。

李灝宇在8局上敲出一壘安打後，順利盜上二壘；延長賽10局上再敲出超前比分的三壘安打，幫助球隊以8比7領先。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖然老虎隊3A在10局下被追平，不過11局上再攻下分數，最終老虎隊3A以9比8奪勝。總計李灝宇6打數敲出3支安打，包辦2打點、1得分，敲出本季第5發全壘打，還跑出本季第9次盜壘成功；本季目前出賽57場，打擊率2成63。

另外一場3A賽事，巨人隊3A台灣投手鄧愷威在對天使隊3A的賽事中，於8局下後援登板，被敲出3支安打，出現1次觸身球保送，失掉3分，不過3個出局數都是用三振拿下；本季目前出賽19場都是後援、投29.2局，防禦率6.07。（編輯：張雅淨）1140618