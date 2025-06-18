首爾國際書展開幕 台灣主題國館湧現人潮

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國首爾國際書展今天登場，今年以台灣為主題國，安排了多樣講座及體驗活動，並由作家張嘉祥帶領的樂團「裝咖人」帶來開幕表演，吸引大批人潮駐足。

首爾國際書展18至22日於首爾COEX展覽中心舉行，今年為主題國的台灣館位在書展入口處，從書展首日一早開始就吸引大批民眾參觀及業者洽談。

大韓出版協會會長尹哲鎬在開幕式致詞表示，台灣向亞洲出版界展現了相當具有活力的樣貌，與韓國的出版產業交流也相當活躍，希望藉由這次書展進一步交流，讓雙方對彼此的文化都有更深的理解。

他也提到去年12月的無預警戒嚴事件，可能危及言論及出版自由，「希望新的總統是愛書的人，並為愛書的人制定政策」。

擔任今年主題國策展顧問的台北書展基金會董事長郝明義特別以韓語致詞，他指出，2005年的台北國際書展主題國為韓國，距今正好20年，而明年又是台北與首爾、釜山與高雄結為姊妹市的60週年，台灣今年被選為首爾國際書展的主題國，格外有意義。

郝明義介紹，韓國人近期提到台灣時經常使用「台灣感性」這個詞，給人溫暖、親切的印象，台灣館這次希望在此基礎上，透過6個面向將更廣泛的台灣感性介紹給韓國讀者。

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今年的台灣館作為主題國館，集結超過85家出版社、550本精選書目，結合已授權韓語版、品牌展示區，涵蓋文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等6個文化面向，展現台灣的文化深度與多元性。

包括韓國在內，本屆首爾國際書展邀集17國、530多家出版社及出版相關團體參與，台灣也將在書展期間辦理超過60場活動，大會主舞台及台灣館舞台都會舉辦講座活動，邀集台韓兩地創作者、譯者及出版社代表進行主題對談，還有「版印福符」、拼貼、手作故事、似顏繪等多樣與作家合作舉行的互動活動。（編輯：張芷瑄）1140618

韓國首爾國際書展18日登場，台灣樂團「裝咖人」擔綱開幕演出。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月18日

韓國首爾國際書展18日登場，台灣館的業者洽談區甫開幕就已幾乎坐滿。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月18日