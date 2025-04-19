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迎接世界閱讀日 李遠盼積極爭取辦理金繪獎

2025/4/19 17:35（4/19 17:56 更新）
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迎接4月23日世界閱讀日，文化部19日起連續2個週末推出「腦內飛–創新書市」，共20間特色書店與出版社參與。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月19日
迎接4月23日世界閱讀日，文化部19日起連續2個週末推出「腦內飛–創新書市」，共20間特色書店與出版社參與。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月19日
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（中央社記者王寶兒台北19日電）4月23日是世界閱讀日，文化部今天起推出一連9天的「閱讀．腦內飛」系列推廣活動，文化部長李遠今天分享，9月預計於台中舉辦首屆台灣國際兒少書展，也將爭取明年推首屆金繪獎。

「閱讀．腦內飛」開幕記者會今天在台灣當代文化實驗場C-Lab舉行，李遠致詞表示，文化部1月經預算刪凍至今，今年已過了1/3，他心中一直想著「不能因為預算被刪就什麼都不做」，反而應該逆勢操作。

像是2月台北國際書展期間，李遠說，自己每天造訪、寫文章推書，而書展各出版社書展結束後，文化部人文及出版司、文學館等場館持續帶領推出許多活動，像是庄頭書市遍地開花。

「我們要辦一個『台灣國際兒少書展』在台中，這是過去沒有辦過的。」李遠說，接下來也期盼能推出許多活動，像是在金鼎獎、金典獎、金漫獎外，還可以有「金繪獎」，將積極爭取辦理，希望明年可以頒發首屆金繪獎。

文化部補充，去年文化部推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」已選出最終30名獲選者，將以1年時間集訓，希望最終完成的作品有機會走上國際市場。李遠預告，繼續努力爭取預算辦理「金繪獎」外，也希望針對「四金」及國際性重要獎項中獲得創作類別的得獎者，提供「下一本作品」獎勵，獎金新台幣60萬元。

今年「閱讀．腦內飛」閱讀日活動，特別以兒童及青少年為主，運用100本精選書籍，集結各式各樣文本改編的精采演出、互動書展與說故事等一系列閱讀與表演藝術的跨界文化體驗活動。

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如開幕當天，由國家交響樂團、國家青年交響樂團、信誼基金會與無獨有偶工作室劇團，攜手演出繪本音樂劇「狗汪汪與神奇玩具屋」，以偶戲與音樂交織，帶領觀眾走入「神探狗汪汪」與「爸爸的紅雨傘」的奇幻冒險世界，為活動揭開序幕。

此外，還有連續2個週末登場的「腦內飛創新書市」，集結全台20家特色書店與文創品牌，融合書籍、藝術與美食，打造兼具知性與趣味的閱讀市集。（編輯：李亨山）1140419

文化部長李遠（中）19日在2025年世界閱讀日「閱讀．腦內飛」活動開幕記者會中表示，9月預計於台中舉辦首屆台灣國際兒少書展，也積極爭取2026年能推動首屆金繪獎。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月19日
文化部長李遠（中）19日在2025年世界閱讀日「閱讀．腦內飛」活動開幕記者會中表示，9月預計於台中舉辦首屆台灣國際兒少書展，也積極爭取2026年能推動首屆金繪獎。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月19日
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