文策院攜手日漫畫平台 推國際條漫大賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）為發掘更多具潛力的台灣條漫漫畫家，文策院與條漫製作公司及日本樂天集團線上漫畫平台合作，推「2025國際條漫大賽」，獲獎者除有獎金外，還可於台、日、韓、泰等多國市場出道。

文化內容策進院今天發布新聞稿表示，這次徵件大賽除讓台灣原創條漫走進國際視野，也進一步強化文策院與跨國內容製作團隊及線上閱讀平台的合作關係，並藉由推出貼近市場需求的暢銷新作，為台灣作品創造國際商機。

除文策院外，條漫製作公司 Contents Lab. Blue TOKYO（CLBT）、日本樂天集團線上漫畫平台 R-TOON為共同主辦方。CLBT母公司總部設於韓國，在日本、泰國、美國等地設有據點，在日本已製作超過 100 部條漫作，包含與文策院共製的「找回狗狗的完美方法」和「C級哨兵備忘錄」。

R-TOON平台由樂天集團於2024年，提供條漫等原創線上漫畫，除提供每日免費閱讀的作品外，也提供分話購買，過去合作對象包含擁有80年歷史的少年畫報社與發行「病弱最強魔女」的秋水社。

文策院表示，今年2月台北國際書展期間舉辦「條漫學程國外買家媒合會」，會後業者皆表示，對於台灣創作者的實力備感驚喜，希望與文策院共同募集更多台灣原創作品，讓優秀且具商業潛力的台灣創作者加入合製計畫。因而決定3方攜手舉辦「2025 國際條漫大賽」。

比賽將由CLBT、樂天集團 R-TOON的編輯部以及日本特別審查員擔任評審，依照故事原創性和完成度、角色設定與視覺設計是否能吸引國際讀者為標準，評選出得獎者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

獲獎者除可獲得最高日幣100萬元（約新台幣21萬元）獎金，還能加入主辦3方合製計畫，在得獎者作品發行規劃階段，將由文策院與台灣創作者溝通、協助翻譯，由CLBT著手編輯與內容製作，完成的作品將於包括樂天集團 R-TOON 的各大漫畫平台、台灣CCC追漫台等國際漫畫平台上架發行。

「2025 國際條漫大賽」預計6月20日開始徵件，截止時間為8月24日，投件者限台灣創作者，故事類型不限，作品需為彩色條漫。（編輯：李亨山）1140603