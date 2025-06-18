川普集團將推出美國製手機 專家質疑中國貨翻版

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國總統川普家族企業川普集團推出新電信服務Trump Mobile，預計出售一款號稱「在美國設計製造」的手機，但專家根據規格、售價和推出時間點，懷疑這款手機是否確實是在美國製造。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，有專家指出，川普集團（Trump Organization）同步推出名為T1的手機，其規格與一款中國製、已經上市的手機極為相似。

川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克．川普（Eric Trump）昨天宣布進軍電信市場，推出名為Trump Mobile的行動電話服務，並預計販售一款要價499美元（約新台幣1萬4680元）的手機，定於9月上市。

美國科技公司Purism執行長魏佛（Todd Weaver）表示：「除非川普家族多年來秘密打造一套安全的境內或近岸製造體系，且未被外界知曉，否則根本不可能實現他們的承諾。」Purism是少數在美國組裝智慧型手機的公司之一。

川普集團今年1月表示，川普本人並未參與公司的日常營運，公司是由小唐納．川普和艾瑞克．川普實際經營。

川普正持續推動製造業回流美國，特別是科技產業。他對蘋果（Apple）與三星（Samsung）等企業施壓，要求將手機生產線遷至美國，並揚言將對境外製造的產品課徵至少25%關稅。

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魏佛和另一位專家、科技業諮詢公司「創意策略」（Creative Strategies）市場分析師韋恩巴哈（Max Weinbach）分別向CNN表示，他們認為T1手機看起來像是已經上市、由中國聞泰科技（Wingtech）製造的Revvl 7 Pro 5G，而這款手機在亞馬遜（Amazon）網購平台的零售價格約為169美元（約新台幣4991元）。

韋恩巴哈說：「實際上，只有4、5家智慧型手機原始設計製造商（ODM）有能力製造這類產品…而這些廠商全都設於中國。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140618