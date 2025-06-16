川普家族進軍電信市場 推出美國製手機要價約1萬5

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國總統川普的家族企業「川普集團」今天推出行動電話服務，稱為Trump Mobile，並且預計出售一款要價499美元（約新台幣1萬4680元）的手機，定於9月上市。

美國財經媒體CNBC報導，根據Trump Mobile網站，這項行動電話服務名為「47方案」（The 47 Plan），月費僅47.45美元，上述數字意指川普擔任美國第45位及第47位總統。

據報導，這項行動電話服務包括通話吃到飽、簡訊和上網流量，並且提供道路救援及「遠距醫療與藥局福利」等服務。

此外，「川普集團」（The Trump Organization）也宣布將出售一款「T1SM 手機」（T1SM Phone），採用金色金屬外殼，上面刻有美國國旗。

根據Trump Mobile網站截圖，這款手機螢幕上顯示著川普的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）。

該網站寫道，準備好體驗Trump SM Mobile的強大功能吧！美國製造的「T1SM 手機」現已開放預訂，將於2025年9月上市。

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路透社報導，川普家族長期以來以其房地產帝國、豪華酒店和高爾夫度假村聞名，近年來也進軍數位媒體和加密貨幣等新領域。

這次舉措呼應了右翼媒體與商業領域的趨勢，近年來與意識形態相符的平台紛紛出現，從新聞媒體乃至社群網路，旨在迎合保守派受眾。（譯者：陳正健）1140616