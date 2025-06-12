川普金卡簽證網站上線 1.5億買美國永久居留權

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普計劃推出金卡簽證，讓外籍人士以500萬美元（約新台幣1.5億元）取得居留許可，他今天推出為此架設的新網站，稱金卡簽證的候補名單已在TrumpCard.gov開放登記。

法新社報導，川普在社群媒體發文說：「數以千計的人都在打電話詢問要如何報名，才能踏上前往全球最偉大國家與市場的美好道路。」

川普4月在總統專機空軍一號（Air Force One）上首度展示金卡簽證，拿著一張印有他肖像的金卡簽證樣本，並承諾這類特殊許可很可能在「不到2週」後就能開放取得。

金卡簽證現在尚未開放申請，但今天宣布推出的新網站讓有興趣的人在標題為「川普卡即將推出」的區塊下，提供他們的姓名、預申請的簽證類型與電子郵件地址。

川普先前表示，這個新簽證是傳統綠卡的高價版，可帶來製造就業機會的人才，又能用來降低美國國家赤字。

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在川普推出金卡網站的同時，全美各地正在加強突襲驅逐移民，引發了抗議活動；與此同時，川普政府因執行強硬的反移民措施，面臨持續的訴訟並遭控侵犯人權。

川普說，新的金卡提供另個途徑取得極具價值的美國公民身分。他2月表示，政府希望賣出「或許100萬張」的金卡，且不排除俄羅斯權貴可能符合申請資格。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140612