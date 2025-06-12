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洛杉磯動亂飄墨西哥國旗 移民問題燒到美國政壇

族裔與移民議題長期是美國社會不定時炸彈，稍一不慎即引發大規模動亂，城市淪為戰場。洛杉磯近日發生大型示威與暴動，警民衝突中墨西哥國旗飄揚，總統川普定調為「外國入侵」，移民尊嚴與國家認同問題持續撕裂美國社會。

中央社駐紐約特派員廖漢原

2025/6/12 08:50（6/12 09:12 更新）

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洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，一名示威者手拿墨西哥國旗，在一排警察面前站立表示抗議。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，一名示威者手拿墨西哥國旗，在一排警察面前站立表示抗議。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日

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2012年佛羅里達州非裔少年馬丁（Trayvon Martin）遭拉丁裔警察射殺，掀起全美對非裔人士長期遭警察不當對待的怒火，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）成了響亮的口號。

2015年巴爾的摩非裔青年葛瑞（Freddie Gray）遭警察逮捕後死亡，巴爾的摩連續多天爆發大規模動亂，州長下令國民兵進駐。2020年，非裔男子佛洛伊德 （George Floyd）遭白人警察暴力偵查致死，示威演變成衝突與掠劫，明尼阿波利斯市區入夜猶如無政府狀態。

美國民眾或許某種程度接受這是民主的一部分，帶有「民權運動」味道的風潮主導十多年美國政壇，暴力抗爭與警民對峙也許可見支持，經濟與治安衝擊卻是無庸置疑。

「公民不服從」行動常出現在多元族裔的美國民主制度中，但6月初洛杉磯延燒的問題更為複雜，川普（Donald Trump）對支持者說這是外國分子入侵，民主黨憂心移民問題將為川普低迷聲勢注入新動能，示威集會在多個城市蔓延。

1960年代黑人民權運動與男性拒絕徵召參加越戰，都是民眾挑戰美國政府法令的大型集會。不過移民暨海關執法局（ICE）6日在洛杉磯市區逮捕非法或無證移民，引起大規模示威集會，衝突現場墨西哥國旗飄揚；川普政府越過州政府直接動員國民兵與陸戰隊，這場衝突該如何定義？

全美約有1200萬名「無證」或「非法」移民，當中約4成來自鄰國墨西哥；若以包括墨西哥在內的族裔計算，中南美洲的拉丁裔占比達7成，包括中國、韓國的亞裔約為1成。對示威者而言，揮舞墨西哥旗幟是支持抗爭手足、維護族裔尊嚴。

洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，群眾當中有人手持墨西哥與美國國旗的拼貼旗幟，訴求墨裔族群在美國的權益。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，群眾當中有人手持墨西哥與美國國旗的拼貼旗幟，訴求墨裔族群在美國的權益。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日

美國兩黨與媒體在移民稱謂上因立場差異已有分歧，「無證」像是過程，「非法」即已定罪。自由派堅持移民是美國立國精神，保守派認為法治才是關鍵。非法入境或逾期居留人士在美國工作、繳稅，期間與美籍或非美籍人士結婚生育，下一代接受正式教育，他們是非法移民還是合法居民，沒有定論。

移民問題在美國向來莫衷一是，各說各話，早期移民也未必接受新移民。非裔的歐巴馬（Barack Obama）總統任內試圖讓長期無證的兒童、青少年夢想成真，成為美國人；拜登（Joe Biden）上任後人道優先解套，避免拆散家庭。結果川普以收緊移民政策為訴求，成功當選總統。

美國社會對族裔與移民緊張關係引發大型動亂並不陌生；洛杉磯曾因白人警察毆打非裔駕駛金恩（Rodney King）被判無罪，發生美國史上嚴重暴亂。

1992年，洛杉磯警方不當執法，暴動多起因於少數族裔人權遭剝奪漠視，接連引爆歷史與社經地位不平等的深層躁動。聯邦與州政府當時動員上萬部隊、國民兵與警察鎮暴弭平動亂，期間韓裔社群商鋪遭嚴重損毀。

近日ICE在洛杉磯逮捕無證移民，連續多天爆發警民衝突，21世紀的市區也出現掠劫商鋪景象。市區進入宵禁，零售業拉下鐵門自保。

線上民調機構「輿觀」（YouGov）10日的即時民調顯示，47%美國受訪者不贊同川普部署陸戰隊到洛杉磯地區；34%受訪者贊同；19%表示不確定。

民調結果顯示，受訪者看法因政治立場不同而出現分歧：民主黨受訪者反對川普軍事介入的傾向是共和黨受訪者的6倍；無黨派受訪者中，半數反對川普的舉措。

共和黨籍強硬派聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）在華爾街日報（Wall Street Journal）表示，激進左派的立場很清楚，聯邦政府不得執行移民法規，警方如果動手抓人，街頭動亂份子會烈火焚城。民主黨政客支持暴動者，川普的作為是對的，執行移民法，恢復秩序。

另一方面，紐約時報（New York Times）批評，川普借用美國國會數百年來零散立法集結而成的成文法「美國法典」（United States Code），賦予自己緊急權力，在州長反對下動員國民兵進入洛杉磯；欠缺合法程序把移民送往薩爾瓦多；逕行高關稅導致全球經濟震盪。

移民華盛頓特區25年的邱普拉（Ana Chopra）告訴中央社記者，從沒見過這個樣子的美國。遊客減少，街頭隨處可見檢查哨，經濟已大受影響。

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洛杉磯衝突燒向紐約、華盛頓、芝加哥等大城，加州州長紐松（Gavin Newsom）持續透過新聞直播挑戰總統，儼然成為民主黨權力真空下的新共主。紐松意在總統不是秘密，但一場蔓延中的社會動亂未必有利民主黨。

警民衝突中飄揚的他國國旗帶出許多問號，衝擊華盛頓政界。紐時指出，成為洛杉磯對抗行動總指揮的紐松過去迴避這類議題，如今挺身站在第一線攻擊川普，搞不好反而害了自己。問題在於他能否整合民主黨全黨，找到弱化川普的策略。（編輯：陳妍君）1140612

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