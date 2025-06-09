護美免受「恐怖分子」侵擾 川普禁12國公民入境

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普頒布禁止12國公民入境的命令，將於美東時間9日零時1分生效。川普此舉目的在於保護美國免受「外國恐怖分子」的侵擾。

路透社報導，受到最新旅行禁令影響的國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞共和國、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門。

來自蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥、土庫曼和委內瑞拉等7國人員入境則將受到部分限制。

共和黨籍的川普表示，受到最嚴厲限制的國家被認定有窩藏「大量恐怖分子」情事，以及未能在簽證安全方面合作、無法核實旅客身分、犯罪紀錄保存不完善，和赴美後逾期停留比例高等問題。

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川普以本月1日發生在科羅拉多州波爾德（Boulder）的事件為例，說明為何有必要採取新的限制措施；當時有一名埃及公民朝一群親以色列示威者投擲汽油彈。然而，埃及並未被美國列入旅行禁令之列。

這項旅行禁令是川普限制移民入境政策的一環，他在第一任期內也曾祭出類似舉措，當時他對7個穆斯林占多數的國家實施旅行禁令，不准這些國家的旅客入境美國。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140609