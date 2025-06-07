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伊朗批川普12國旅行禁令 反映種族主義心態

2025/6/7 19:53
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（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）德黑蘭當局今天譴責美國對伊朗及其他11個大多數為中東或非洲國家的公民實施旅行禁令，稱華盛頓的決定是「種族主義心態」的表現。

美國總統川普4日簽署行政命令，恢復與其第1任期旅行禁令類似的全面性限制措施。在科羅拉多州一場親以色列集會遭到汽油彈襲擊後，川普以國家安全為由宣布這項禁令。

伊朗外交部負責海外僑民事務的官員哈希米-拉加（Alireza Hashemi-Raja）說，這項將於9日生效的措施是「美國政策制定者中的至上主義和種族主義心態主導的明顯跡象」。

他還在伊朗外交部發布的聲明中說，這項決定「表明美國決策者對伊朗人和穆斯林人民的深切敵意」。

除了伊朗，美國的禁令還針對來自阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門的國民。而從另7國入境的民眾，包括從蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉，將受到部分限制。

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1979年伊朗伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後不久，伊朗與美國斷絕外交關係，兩國從此關係陷入緊張。

美國擁有伊朗境外最大的伊朗人社區。根據伊朗外交部數據，2020年，美國境內約有150萬伊朗人。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140607

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川普
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