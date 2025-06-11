華府6/14閱兵式 川普：抗議者將面臨強大武力應對

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓10日專電）美國華府將於14日舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年，總統川普今天表示，當天若有民眾示威抗議，將面臨「強大武力」應對。川普這番話正值美國移民暨海關執法局近日在加州大規模掃蕩逮捕無證移民，引發群眾抗議。

川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，「我們週六將會盛大慶祝」，若有任何抗議者想要出來，「他們將會面臨非常強大的武力」。

他說：「我甚至還沒聽說有抗議，但你知道，這些是憎恨我們國家的人…他們將會面臨非常強大的武力」。

不過，美國財經媒體CNBC今天報導，美國安全官員及特勤局昨天在一場簡報會議上表示，他們正在關注約9場針對閱兵儀式的抗議活動。他們認為，抗議人數預計會遠低於到場觀看閱兵儀式的民眾。

美國陸軍將在14日舉行建軍250週年紀念活動，今年加碼在華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵式，當天恰逢川普79歲大壽。

CNBC報導，這場閱兵儀式引發美國國會議員強烈批評，包括一些與川普同屬共和黨的參議員也對活動高昂經費和觀感表達質疑。一位陸軍發言人指出，閱兵花費恐高達4500萬美元（約新台幣13億元）。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，共和黨參議員保羅（Rand Paul）今天對閱兵式可能傳達的訊息感到擔憂。他指出，「不確定實際花費是多少，但…我們過去總是和蘇聯、北韓那種形象有所不同」。

他補充說：「我們以不是那樣的國家為傲。」

另一名共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）表示，如果他有決定權，他「不會花錢」舉辦這場活動。

川普對示威者的這項警告，正值他下令向加州洛杉磯部署4000名國民兵和約700名海軍陸戰隊隊員，以因應針對聯邦人員掃蕩非法移民的抗議活動。

加州州長紐松（Gavin Newsom）、美國民權聯盟（ACLU）都強烈反對川普的部署行動。紐松昨天對川普及美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）提起訴訟，要求聯邦法官阻止這項部署。

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五角大廈一名官員今天在美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會上說，部署行動預計將花費1.34億美元。

赫格塞斯表示，這項軍隊部署行動是必要之舉，將維持60天。（編輯：張芷瑄）1140611