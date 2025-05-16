路透：川普生日恰逢陸軍慶典 耗資恐達13.5億元

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國官員昨天告訴路透社，總統川普79歲生日恰逢陸軍建軍250週年，屆時慶祝活動將包括25輛戰車駛過華府，耗資將達2500萬美元到4500萬美元（約新台幣7.5億元到13.5億元）。

美國各軍種都以自身歷史和遍及全美與海外基地的週年慶祝活動為榮。

美國陸軍長期以來規劃於6月14日將部隊和設備移師華府的國家廣場（National Mall），作為慶祝活動一環，現在還打算舉辦閱兵式，當天正好也是川普的生日。

兩名不具名美國官員告訴路透社，相關活動的最終花費可能高達4500萬美元。其中一人說，這比沒辦閱兵式時多了數百萬美元。

這名官員還說，陸軍正規劃派遣約24輛M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車加入慶典。

官員的最新估算不包括華府要負擔的花費，例如清理垃圾或重型戰車損壞道路後的修復工作。

路透社先前報導，慶典計畫包含將6500名以上的軍人、約150輛車和50架飛機派遣到華府。

白宮國內政策會議（Domestic Policy Council）主任海利（Vince Haley）說，川普在規劃一場歷史性慶典，「作為我們（陸軍）250週年全年慶典的第一批活動之一，這次紀念閱兵將是對英勇男女軍人的奉獻、犧牲和無私適切致敬。」

批評人士說，閱兵是專制政體展示權力的浪費行為，何況川普正大幅刪減聯邦政府經費。

川普第一次執政時，曾在2017年訪問法國，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一起觀看巴黎香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées）閱兵式，返國後即下令五角大廈研議展示軍事實力。

川普後來接受在2019年7月4日國慶日於華府展示戰車和其他裝甲車，而不是閱兵。

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美國極少舉辦軍事遊行。其他國家通常會在慶祝戰事勝利或展現軍事實力時舉辦閱兵式。

1991年，美國戰車和數以千計軍人曾在華府遊行，以慶祝時任伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）部隊在波斯灣戰爭中被逐出科威特。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140516